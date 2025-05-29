Suzlon Energy Share Price: पिछले चार कारोबारी दिन से चढ़े रहे रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy Ltd) के शेयर में आज ब्रेक लगा है और शेयर 2 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। स्टॉक आज 2% से ज्यादा गिरकर दिन के नीचले स्तर 64.75 रुपये पर पहुंच गया है। इस साल 28 जनवरी को कंपनी द्वारा अपनी Q3 आय की घोषणा के बाद से सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में 30% की बढ़ोतरी हुई थी।

आज क्यों आई गिरावट?

रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी आज अपने जनवरी-मार्च तिमाही (Q4 FY25) के वित्तीय नतीजों को जारी करने वाली है लेकिन उससे पहले शेयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जिसके कारण से शेयर में यह गिरावट देखने को मिल रही है।

Suzlon Energy Share Price

सुबह 11:41 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.01% या 1.33 रुपये टूटकर 65 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.99% या 1.32 रुपये गिरकर 65 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 11:27 बजे तक कंपनी के 1,00,39,646 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Suzlon Energy Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछेल 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 30 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 40 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 821 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2399 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Suzlon Energy Q3 Results

सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने दिसंबर 2024 तिमाही (Q3 FY25) के लिए अपने कंसो नेट प्रॉफिट में 91% की मजबूत वृद्धि की घोषणा की थी जो पिछले साल की इसी तिमाही में 203 करोड़ रुपये की तुलना में 388 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

Q3 में कंपनी का परिचालन से राजस्व भी तेजी से बढ़ा था और 91% बढ़कर 2,969 करोड़ रुपये जो पिछले साल की तिमाही में 1,553 करोड़ रुपये था।

सुजलॉन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी है। यह कंपनी विंड टर्बाइनों का उत्पादन करती है। यह सोलर एनर्जी सॉल्यूशन की एक सीरीज प्रदान करती है।

