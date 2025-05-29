scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारपीएसयू शेयर को खरीदने की मची लूट! 13% चढ़ा भाव - कीमत ₹80 से कम, जानिए क्यों भाग रहा मिनि रत्न स्टॉक

पीएसयू शेयर को खरीदने की मची लूट! 13% चढ़ा भाव - कीमत ₹80 से कम, जानिए क्यों भाग रहा मिनि रत्न स्टॉक

शेयर आज 70.84 रुपये पर खुला था और 13 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर अपने दिन के उच्चतम स्तर 78.59 रुपये पर पहुंच गया।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 29, 2025 11:27 IST

MMTC Share Price: मिनी रत्न कंपनी एमएमटीसी लिमिटेड (MMTC Ltd) के शेयर में 13 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है। शेयर आज 70.84 रुपये पर खुला था और 13 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर अपने दिन के उच्चतम स्तर 78.59 रुपये पर पहुंच गया। इस प्राइस पर केवल दो कारोबारी दिनों में शेयर में 22.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्यों भाग रहा है पीएसयू स्टॉक?

स्टॉक में तेजी के पीछे की वजह हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:57 बजे तक कंपनी के 92,38,707 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

MMTC Share Price

सुबह 11:07 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 12.07% या 8.38 रुपये की तेजी के साथ 77.78 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 11.99% या 8.32 रुपये की तेजी के साथ 77.74 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

MMTC पर एक्सपर्ट की राय और टारगेट

एंजेल वन के ओशो कृष्ण ने कहा कि एमएमटीसी में तेज उछाल आया है, जिसे ट्रेडिंग वॉल्यूम को सपोर्ट मिला है। एक्सपर्ट ने कहा कि शेयर में ट्रेंड रिवर्सल स्पष्ट है, अब सपोर्ट लेवल 70 रुपये के सब-रेंज में उभर रहा है। इसके उलट, शॉर्ट टर्म के नजरिए से 82-85 रुपये के दायरे में रजिस्टेंस की उम्मीद है।

आनंद राठी ब्रोकरेज के जिगर एस पटेल ने कहा कि तत्काल सपोर्ट 75 रुपये पर होगा जबकि रजिस्टेंस 80 रुपये पर होगा। 80 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक कदम 85 रुपये की ओर आगे की बढ़त को गति दे सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए उम्मीद है कि ट्रेडिंग रेंज 75 रुपये और 85 रुपये के बीच होगी। 

MMTC Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 27 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 35 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 57 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 96 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 412 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 29, 2025