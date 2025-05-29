scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारलीला होटल के आईपीओ का अलॉटमेंट आज, Kfin Tech और BSE के Direct Links से ऐसे करें चेक | Listing Price Prediction

इस आर्टिकल में हम आपको Kfin Technologies Limited और BSE का DIRECT LINK दे रहे हैं जिसके जरिए आप अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 29, 2025 10:55 IST

Leela Hotels IPO Allotment Status: द लीला पैलेस ब्रांड के तहत भारत में 5 स्टॉर होटल और लक्जरी रिसॉर्ट चलाने वाली कंपनी श्लॉस बैंगलोर लिमिटेड (Schloss Bangalore Limited) के आईपीओ का अलॉटमेंट आज किसी भी वक्त हो सकता है। 

इस इश्यू को कुल मिलाकर केवल 4.48 गुना सब्सक्राइब किया गया। योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (QIB) ने 7.46 गुना सब्सक्राइब किया। गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) ने 1.01 गुना सब्सक्राइब किया। वहीं रिटेल निवेशकों को इस ऑफर को कुल 0.77 गुना सब्सक्राइब किया है। 

इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन सोमवार 26 मई को खुला था जो बीते दिन यानी बुधवार 28 मई को बंद हुआ है। इस आर्टिकल में हम आपको Kfin Technologies Limited और BSE का DIRECT LINK दे रहे हैं जिसके जरिए आप अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। 

Kfin Technologies के डायरेक्ट लिंक से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

  • सबसे पहले आप https://ipostatus.kfintech.com/ लिंक पर क्लिक करें।
     
  • इसके बाद Select IPO में Schloss Bangalore Limited का नाम चुनें। (नोट- कंपनी का नाम तब दिखेगा जब अलॉटमेंट हो जाएगा)
     
  • इसके बाद Application No/Demat Account/PAN किसी एक का चुनें और वो दर्ज करें।
     
  • इसके बाद Captcha Code दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक करें। आपको आपका अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

BSE के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

  • सबसे पहले आप https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx लिंक पर क्लिक करें।
     
  •  इसके बाद Issue Type में Equity को चुनें।
     
  •  इसके बाद Issue Name में Schloss Bangalore Limited को चुनें। यहां आपको कंपनी का नाम दिखेगा लेकिन अलॉटमेंट हुआ है या नहीं यह चेक करना पड़ेगा।
     
  •  इसके बाद Application No या PAN किसी एक को चुनें और दर्ज करें।
     
  •  इसके बाद I’m not a robot पर क्लिक करें।
     
  •  इसके बाद Search बटन दबाएं । आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

Schloss Bangalore IPO Listing Date and Listing Price Prediction

आईपीओ की लिस्टिंग सोमवार 2 जून 2025 को हो सकती है। ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ के आज का जीएमपी 6 रुपये है।  इस हिसाब से आईपीओ की लिस्टिंग 1.38% या 441 रुपये पर हो सकती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 29, 2025