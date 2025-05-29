scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ारअब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड! हर शेयर पर ₹512 देगी ये ऑटो कंपनी - खाते में इस दिन आएंगे पैसे

अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड! हर शेयर पर ₹512 देगी ये ऑटो कंपनी - खाते में इस दिन आएंगे पैसे

कंपनी ने इसके लिए पेमेंट डेट की भी घोषणा कर दी है। हालांकि कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट के बारे में जानकारी नहीं दी है। चलिए जानते हैं आपके खाते में कब तक आएंगे पैसे?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 29, 2025 16:29 IST

Biggest Dividend ever: ऑटो कंपोनेंट निर्माता बॉश लिमिटेड (Bosch Ltd) ने अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड देने का ऐलान किया है। बीते कारोबारी दिन बुधवार को कंपनी ने Q4 रिजल्ट जारी करते हुए 5120% का फाइनल डिविडेंड यानी हर शेयर पर 512 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। 

Bosch Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.15% या 363.45 रुपये टूटकर 31260 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.20% या 380 रुपये गिरकर 31,250 रुपये पर बंद हुआ।

Bosch Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही में कंपनी का परिचालन से राजस्व साल-दर-साल 16% बढ़कर ₹5,233 करोड़ हो गया। कंपनी के मोबिलिटी बिजनेस का रेवेन्यू क्रमिक आधार पर 14.9% बढ़ा, जबकि बियॉन्ड मोबिलिटी सेगमेंट में 1.7% की मामूली वृद्धि देखी गई।

हालांकि अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह Q4 में 2% घटकर ₹554 करोड़ रहा जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹564.4 करोड़ था। हालांकि EBITDA 16% बढ़कर ₹647 करोड़ हो गया और EBITDA मार्जिन 13.17% पर स्थिर रहा।

Bosch Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 18 अगस्त 2025 या उसके बाद जारी करेगी। 

Bosch Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जुलाई 2024 में 170 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2024 में 205 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 280 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2023 में 200 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2022 में 110 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Bosch Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1.5 प्रतिशत टूटा है। पिछले 1 महीने में शेयर 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में शेयर 17 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 10 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में स्टॉक लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 70 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 120 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 221 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
