Newsशेयर बाज़ारबिना किसी वजह के पिछले 3 दिन से भाग रहा था पीएसयू स्टॉक! आज हुआ धड़ाम - 6% से ज्यादा टूटा भाव, वजह?

बिना किसी वजह के पिछले 3 दिन से भाग रहा था पीएसयू स्टॉक! आज हुआ धड़ाम - 6% से ज्यादा टूटा भाव, वजह?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 30, 2025 10:52 IST

IFCI Share Price: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पीएसयू स्टॉक आईएफसीआई लिमिटेड (IFCI Ltd) के शेयर धड़ाम से गिरा है। यह गिरावट प्रॉफिट बुकिंग के कारण हुई है। दरअसल पिछले 3 कारोबारी दिनों से स्टॉक में बंपर तेजी देखने को मिल रही थी। 

सोमवार 26 मई को शेयर सिर्फ 55 रुपये का था जो 29 मई को 71.77 रुपये पर बंद हुआ था। मतलब सिर्फ 3 दिन में शेयर 16 रुपये से ज्यादा चढ़ा था।

सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी ने भी अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसके पास ऐसी कोई घटना, सूचना या घोषणा नहीं है, जिसका कंपनी की शेयरों प्राइस या वॉल्यूम में असर पड़ता हो और जिसका खुलासा एक्सचेंजों के सामने न किया गया हो।

IFCI Share Price

सुबह 10:31 बजे तक शेयर एनएसई पर 6.33% या 4.54 रुपये गिरकर 67.22 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 6.30% या 4.52 रुपये गिरकर 67.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:27 बजे तक कंपनी के 70,84,914 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

IFCI Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 22 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 59 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 64 प्रतिशत से अधिक  और पिछले 6 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 17 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 512 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 573 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1328 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

IFCI के बारे में 

भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में लॉन्ग टर्म वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्थान के रूप में 01 जुलाई, 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India (IFCI)) की स्थापना की थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 30, 2025