scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारहर शेयर पर ₹535 दे रही है कंपनी, RECORD DATE भी तय - फिर भी पिछले हफ्ते 3% गिरा भाव; क्या है वजह?

हर शेयर पर ₹535 दे रही है कंपनी, RECORD DATE भी तय - फिर भी पिछले हफ्ते 3% गिरा भाव; क्या है वजह?

जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) में कंपनी का प्रॉफिट 58.7 प्रतिशत गिरा है लेकिन फिर भी कंपनी ने ₹535 रुपये का बड़ा डिविडेंड दिया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 31, 2025 10:22 IST

Dividend Stock: डायवरसिफाइ टेक और साइंस कंपनी 3एम इंडिया लिमिटेड (3M India Ltd) ने हर शेयर पर ₹535 रुपये का बंपर डिविडेंड देने का ऐलान किया था लेकिन इससे बावजूद पिछले हफ्ते शेयर 3% गिरा है। 

नोट करने वाली बात यह है कि जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) में कंपनी का प्रॉफिट 58.7 प्रतिशत  गिरा है लेकिन फिर भी कंपनी ने ₹535 रुपये का बड़ा डिविडेंड दिया है। चलिए डिटेल में जानते हैं कि कैसे रहा है कंपनी का Q4 रिजल्ट और क्या है इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्यों गिरा शेयर?

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत गिरा है जिसका कारण कंपनी के कमजोर Q4 रिजल्ट रहा है। 

3M India Q4 FY25 Results

वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 3एम इंडिया लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 58.7 प्रतिशत घटकर ₹71.37 करोड़ रह गया है, पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को ₹172.85 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। 

हालांकि, Q4 में कंपनी का परिचालन से राजस्व 9.48 प्रतिशत बढ़कर ₹1,198.23 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹1,094.54 करोड़ था। इसके अलावा कंपनी की कुल आय Q4FY25 में 7.74 प्रतिशत बढ़कर ₹1,211.74 करोड़ हो गई, यह Q4FY24 में ₹1,124.72 करोड़ थी।

3M India Dividend 

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो हर शेयर पर निवेशकों को 160 रुपये का फाइनल डिविडेंड और 375 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी हर शेयर पर 535 रुपये का डिविडेंड देगी। 

3M India Dividend Record Date

कंपनी ने तय डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में शुक्रवार 25 जुलाई 2025 का दिन तय किया है। 

3M India Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जुलाई 2024 में 160 रुपये का डिविडेंड और 525 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था। जुलाई 2023 में कंपनी ने 100 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2022 में 850 रुपये का डिविडेंड दिया था।

3M India Share Price

कंपनी का शेयर बीते शुक्रवार को बीएसई पर 1.37% या 396.40 रुपये चढ़कर 29230.55 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.46% या 420 रुपये चढ़कर  29,230 रुपये पर रहा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 31, 2025