Stocks in news: Zomato, Sun Pharma, Afcons Infra, Premier Energies, Zen Tech & auto shares

आज जिन स्टॉक्स पर नजर रहेगी वो इस प्रकार हैं।

Q2 परिणाम आज: भारतीय रेलवे वित्त निगम, एबीबी इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, आईआरसीटीसी, सुंदरम फाइनेंस, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ग्लैंड फार्मा, केईसी इंटरनेशनल, अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स, बाजा इंडिया, रेमंड, जेके पेपर, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, आंध्रा पेपर और अन्य आज 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा करेंगे।

आज कॉर्पोरेट गतिविधियाँ: कोलगेट पामोलिव (इंडिया), ग्लोबल एजुकेशन, मनबा फाइनेंस, कजारिया सेरामिक्स, ओबेरॉय रियल्टी और पतंजलि फूड्स के शेयर आज लाभांश रहित कारोबार करेंगे।



ऑटो स्टॉक: दोपहिया वाहन निर्माता, तिपहिया वाहन निर्माता, यात्री वाहन फर्म और वाणिज्यिक वाहन कंपनियों सहित सभी ऑटो कंपनियां अक्टूबर 2024 के महीने के लिए अपनी बिक्री के आंकड़े साझा करने के बाद फोकस में होंगी।



एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर: शापूरजी पल्लोनजी समूह की यह कंपनी आईपीओ के जरिए 5,430 करोड़ रुपये जुटाने के बाद सोमवार, 4 नवंबर को दलाल स्ट्रीट पर अपनी शुरुआत करेगी, जो 25-29 अक्टूबर के बीच बोली के लिए खुला था। कंपनी ने अपने शेयर 463 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचे, इस इश्यू को कुल 2.63 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।



ज़ोमैटो: एडटेक स्टार्टअप एडोनमो ने 25 सितंबर को चुनिंदा नए निवेशकों से अतिरिक्त पूंजी जुटाई है और ज़ोमैटो ने इस फंड जुटाने में हिस्सा नहीं लिया। फंड जुटाने के परिणामस्वरूप, एडोनमो में ज़ोमैटो की हिस्सेदारी घटकर 17 प्रतिशत रह गई है, जो जनवरी 2022 में इसके निवेश के समय 19 प्रतिशत थी।



सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज: न्यू जर्सी के अमेरिकी जिला न्यायालय ने सन फार्मा द्वारा लेक्सेलवी के लॉन्च में देरी के लिए प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की है। इस न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, कंपनी को लेक्सेलवी को तब तक लॉन्च करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है जब तक कि बाद में कोई अनुकूल न्यायालय निर्णय न आ जाए या मुकदमे में पेटेंट की समाप्ति न हो जाए, जो भी पहले हो।



ज़ेन टेक्नोलॉजीज: एयरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र की इस कंपनी का शुद्ध लाभ इस साल बढ़कर 62.6 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 309 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तिमाही के लिए राजस्व पिछले साल की तुलना में 263 प्रतिशत बढ़कर 241.8 करोड़ रुपये हो गया। एबिटा पिछले साल की तुलना में 321 प्रतिशत बढ़कर 80 करोड़ रुपये हो गया, जबकि लाभ मार्जिन 470 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 33.1 प्रतिशत हो गया।



प्रीमियर एनर्जीज: सौर ऊर्जा समाधान कंपनी की सहायक कंपनियों, प्रीमियर एनर्जीज इंटरनेशनल और प्रीमियर एनर्जीज फोटोवोल्टिक को दो बड़े स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) और अन्य से कुल 560 करोड़ रुपये के कई ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर में सोलर मॉड्यूल के लिए 513 करोड़ रुपये और सोलर सेल के लिए 47 करोड़ रुपये शामिल हैं।

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक: उद्योग स्तर पर माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ताओं द्वारा अत्यधिक ऋण लेने की चिंताओं के बीच यह लघु वित्त बैंक सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पहली बार बैंक ने कहा है कि वह मार्च 2025 तक लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा।



रुशिल डेकोर: प्लाइवुड और लैम्पलेयर अपनी चिकमगलूर एमडीएफ निर्माण इकाई को 5 नवंबर से 16 दिनों के लिए रखरखाव कार्य के लिए नियोजित रूप से बंद कर देगा। यह एक नियोजित बंद है, और इससे कोई राजस्व हानि नहीं हो सकती है, क्योंकि कंपनी ने इसे प्रबंधित करने के लिए उचित इन्वेंट्री बनाए रखी है।



बोंडाडा इंजीनियरिंग: एसएमई टेलीकॉम इंफ्रा प्लेयर का शुद्ध लाभ सितंबर 2024 तिमाही में 142 प्रतिशत बढ़कर 36 करोड़ रुपये हो गया। रिपोर्ट की गई तिमाही में कंपनी का परिचालन से राजस्व 62.5 प्रतिशत बढ़कर 480.6 करोड़ रुपये हो गया।



लोकेश मशीन्स: औद्योगिक उत्पाद कंपनी ने मीडिया रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेजरी की प्रतिबंध सूची में है, और कहा है कि न तो ट्रेजरी विभाग ने उससे संपर्क किया है और न ही उसे ऐसे किसी प्रतिबंध के बारे में सूचित किया है। हालाँकि, वह अधिक जानकारी जुटाने के लिए ट्रेजरी विभाग से संपर्क करने की प्रक्रिया में है।