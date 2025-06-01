Stock Split: इस शराब कंपनी ने पांच साल में दिया 8 गुना रिटर्न, अब टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक

India Glycols Share Price: अगर आप शेयर बाजार (Stock Market) में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक्स की तलाश कर रहे हैं, तो इंडिया ग्लायकॉल्स लिमिटेड (India Glycols Ltd) आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है और अब यह पहली बार स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) करने जा रही है।

पहली बार स्टॉक स्प्लिट का एलान (India Glycols Stock Split)

India Glycols ने पहली बार अपने शेयरों के स्टॉक स्प्लिट का एलान किया है। कंपनी के बोर्ड ने प्रस्ताव रखा है कि एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है, उसे 2:1 के रेश्यो में स्पिलिट किया जाएगा। इसका मतलब है कि एक ₹10 वाला शेयर अब दो ₹5 वाले शेयरों में बदल जाएगा। इससे छोटे निवेशकों के लिए शेयर खरीदना और भी आसान हो जाएगा।

कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का उद्देश्य शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करना बताया है। जब किसी कंपनी के शेयर महंगे हो जाते हैं, तो छोटे निवेशकों के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फेस वैल्यू को कम कर देने से शेयर सस्ते दिखने लगते हैं, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती है।

रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं (India Glycols Stock Split Record Date)

फिलहाल कंपनी ने इस स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट का एलान नहीं किया है। जैसे ही कंपनी को शेयरहोल्डर्स और रेगुलेटरी मंजूरी मिलेगी कंपनी रिकॉर्ड डेट का एलान कर देगी। कंपनी ने संकेत दिया है कि यह प्रोसेस लगभग दो महीनों के भीतर पूरी हो सकती है।

स्टॉक ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न (India Glycols Share Performance)

India Glycols के शेयर ने पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले एक साल में इसने 149.67% का रिटर्न दिया है। दो साल में रिटर्न 205% तक पहुंच गया, और पांच साल में इसने निवेशकों के पैसे को करीब 8 गुना यानी 601% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया। अगर दस साल की बात करें तो शेयर ने 2091% का धमाकेदार रिटर्न दिया है।

30 मई 2025 को इस स्टॉक का भाव ₹1885 रहा। वहीं, पांच साल पहले 29 मई 2020 को शेयर की कीमत ₹270.40 थी। इसका मतलब है कि अगर किसी ने ₹1 लाख इस स्टॉक में पांच साल पहले लगाए होते, तो अब उसकी वैल्यू करीब ₹8 लाख हो गई होती।

India Glycols Ltd के बारे में

India Glycols Ltd एक मशहूर ब्रुअरीज और डिस्टिलरी कंपनी है। यह शराब और बीयर बनाने का काम करती है। यह कंपनी बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स (BSE SmallCap Index) में शामिल है। इसका मौजूदा मार्केट कैप करीब ₹5,855 करोड़ है। खास बात यह है कि कंपनी की मजबूत पकड़ IMFL (Indian Made Foreign Liquor) सेगमेंट में है।

