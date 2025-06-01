scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीCheapest 5G Plans: Airtel, Jio और Vi में कौन है सस्ता, किसमें मिल रहे ज्यादा बेनिफिट्स

Cheapest 5G Plans: Airtel, Jio और Vi में कौन है सस्ता, किसमें मिल रहे ज्यादा बेनिफिट्स

Cheapest 5G Plans: अगर आप सस्ता 5G प्लान ढूंढ रहे हैं तो हम आपको Airtel, Jio और Vi के सस्ते प्लान के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही इन प्लान के बेनिफिट्स के बारे में भी बताएंगे।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 1, 2025 12:34 IST
Cheapest recharge plan

अगर आप Vodafone Idea (Vi) यूजर हैं और कम कीमत में रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं तो ₹299 का प्लान आपके लिए है। इस प्लान में आपको डेली1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS मिलते हैं। यह प्लान पूरे 28 दिनों के लिए वैलिड है। हालांकि, इस प्लान में न तो कोई OTT सब्सक्रिप्शन मिलता है और न ही कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट। अगर आप सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट के लिए प्लान ले रहे हैं, तो यह ठीक है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Jio ₹296 प्लान में क्या है खास?

Jio का ₹296 वाला प्लान थोड़ा सस्ता है और इसमें 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में भी डेली 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS दी जा रही है। इसके साथ ही Jio फ्री में JioCinema, JioTV और JioCloud जैसी ऐप्स का एक्सेस भी देता है। यही नहीं, Jio के सभी यूजर्स को 5G नेटवर्क की सुविधा भी मिल रही है, जिससे इंटरनेट स्पीड काफी तेज मिलती है।

Airtel ₹299 प्लान भी नहीं कम

Airtel का ₹299 वाला प्रीपेड रिचार्ज भी 28 दिन के लिए वैलिड है। इसमें डेली 1GB डेटा, फ्री कॉलिंग और हर दिन 100 SMS मिलते हैं। इसके साथ ही यूजर को Wynk Music का फ्री एक्सेस और Airtel Thanks ऐप के कुछ बेसिक बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यह प्लान उन लोगों के लिए जो ज्यादा OTT इस्तेमाल नहीं करते।

तीनों प्लान्स में कौन है सबसे बेहतर?

अगर सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट इस्तेमाल आपकी जरूरत है और आपको OTT या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की जरूरत नहीं है, तो Vi और Airtel दोनों ही अच्छा ऑप्शन हैं। हालांकि, Jio का प्लान ₹296 का है और इसमें 2 दिन ज्यादा वैलिडिटी के साथ फ्री OTT ऐप्स का एक्सेस भी मिलता है। इसके अलावा Jio अपने सभी यूजर्स को फ्री 5G एक्सेस भी दे रहा है, जो इसे बाकी दोनों से बेहतर बनाता है।

5G नेटवर्क किसका सबसे अच्छा है?

Jio इस वक्त भारत में सबसे तेजी से अपना 5G नेटवर्क फैला रहा है। Jio के सभी यूजर्स को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के 5G इंटरनेट मिल रहा है। वहीं Airtel ने भी कई शहरों में 5G शुरू कर दिया है, लेकिन वह कुछ चुने हुए यूजर्स तक सीमित है। Vi अभी तक 5G सर्विस को बड़े स्तर पर लॉन्च नहीं कर पाया है, इसलिए Vi यूजर्स को इस प्लान में 5G का फायदा शायद न मिले।

आपके लिए कौन-सा प्लान सही?

अगर आप स्टूडेंट हैं या घर में वाई-फाई इस्तेमाल करते हैं और बाहर सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए रिचार्ज कराते हैं तो Vi या Airtel का ₹299 प्लान आपके लिए सही रहेगा है। लेकिन अगर आप OTT कंटेंट, तेज इंटरनेट और ज्यादा वैलिडिटी चाहते हैं, तो Jio का ₹296 प्लान सबसे बेस्ट रहेगा।

advertisement

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 1, 2025