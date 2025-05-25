Best 5G Phone Under 10K: Redmi, Poco और Acer के तगड़े फोन कम दाम में,शानदार कैमरे के साथ 5G नेटवर्क

अब देश के ज्यादातर हिस्सों में 5G नेटवर्क आ चुका है। पहले ये टेक्नोलॉजी सिर्फ महंगे फोन में मिलती थी, लेकिन अब कम दाम में भी 5G फोन मिलने लगे हैं। अगर आप 10 हजार रुपये से कम का स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको 5G फीचर्स के साथ अच्छा फोन आसानी से मिल सकता है।

Samsung Galaxy M06 5G

Samsung का ये सस्ता 5G फोन अमेजन पर सिर्फ ₹8,499 में मिल रहा है। इसमें आपको Mediatek का Dimensity 6300 प्रोसेसर मिल जाता है जो फोन को फास्ट बनाता है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो लंबे समय तक चलती है। साथ में 25W की फास्ट चार्जिंग, Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम और 50 मेगापिक्सल का बढ़िया कैमरा भी मिलता है।

अगर आप सैमसंग के फैन हैं और कम बजट में फोन लेना चाहते हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

POCO M6 5G

POCO M6 5G अमेजन पर ₹9,399 की कीमत में मिल रहा है। इस फोन में Dimensity 6100+ प्रोसेसर है जो काम को स्मूथ बनाता है। इसकी बैटरी 5000mAh की है जो जल्दी खत्म नहीं होती। फोन में 6.74 इंच की बड़ी HD+ डिस्प्ले दी गई है जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। साथ ही इसमें 50MP का कैमरा भी है जो अच्छी फोटो खींचता है।

अगर आप स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं तो ये फोन सही रहेगा।

Redmi A4 5G

Redmi A4 5G का प्राइस कंपनी की वेबसाइट पर ₹7,999 रखी गई है। इस फोन में Snapdragon 4s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है, जो खासकर गेम खेलने और वीडियो देखने वालों के लिए अच्छा है। इसकी डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट वाली है, जो यूजर एक्सपीरियंस को बहुत स्मूद बनाती है।

फोन में 5160mAh की बैटरी दी गई है और 50MP कैमरा भी मौजूद है, जिससे फोटो क्लिक करना आसान हो जाता है।

itel A95 5G

itel A95 5G फोन ₹9,599 में रिटेल स्टोर्स पर मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 6.67 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है जो फोन को फास्ट बनाता है।

फोन में 5000mAh की बैटरी और 50MP का कैमरा भी मिलता है। ये फोन उन लोगों के लिए सही है जो बड़ी स्क्रीन और सिंपल लुक पसंद करते हैं।

Acer Super ZX

Acer Super ZX 26 मई से अमेजन पर एवेलेबल होगा। इसकी स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत ₹9,990 रखी गई है। इस फोन में 6.78 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इसमें Dimensity 6300 प्रोसेसर और Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। फोन में 5000mAh की बैटरी के साथ 64MP का प्राइमरी कैमरा भी मिलेगा।