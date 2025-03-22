scorecardresearch
Airtel Recharge Plan: फ्री में मिलेगा JioHotstar का सब्सक्रिप्शन! मात्र 2 रुपये देने पड़ेंगे एक्सट्रा - DETAILS

अगर आप IPL 2025 का मजा लेना चाहते हैं तो केवल 2 रुपये में JioHotstar का एक्सेस ले सकते हैं। Airtel आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है। चलिए जानते है पूरा प्लान

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 22, 2025 17:30 IST

Airtel Recharge Plan: अगर आप IPL 2025 का मजा लेना चाहते हैं और आपके पास JioHotstar का सब्सक्रिप्शन नहीं हैं। तो यह खबर आपके लिए है क्योंकि Airtel आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है। कंपनी ने एक नया प्लान निकाला है जिसमें केवल 2 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर आप JioHotstar का एक्सेस ले सकते हैं।

Airtel ने 301 रुपये का प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसमें डेटा, कॉलिंग और SMS के साथ JioHotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। यानी अब बिना एक्स्ट्रा खर्च के अपने मोबाइल पर लाइव IPL देख सकते हैं।

सिर्फ 2 रुपये  और फायदा दोगुना

Airtel का एक 299 रुपये वाला प्लान है, जिसमें डेली 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS/दिन मिलते है। लेकिन अब कंपनी ने नया 301 रुपये का प्लान पेश किया है, जो सिर्फ 2 रुपये ज्यादा देकर आपको एक बड़ा फायदा देता है। इसमें पहले जैसे सभी बेनिफिट्स के साथ JioHotstar Mobile का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। यानी, अब सिर्फ 2 रुपये एक्स्ट्रा देकर IPL 2025 का मजा भी लिया जा सकता है।

Airtel के दो और नए IPL प्लान्स

Airtel ने कुछ दिन पहले ही IPL फैन्स के लिए दो  नए प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किये थे। इन प्लान में यूजर डायरेक्ट फोन से मैच स्ट्रीम कर सकते हैं। Airtel का यह प्लान 100 रुपये और 195 रुपये का हैं। इन दोनों प्लान में डेटा वाउचर्स मिलते हैं। मतलब, इन्हें यूज करने के लिए आपके पास पहले से एक एक्टिव बेस प्लान होना चाहिए। 100 रुपये वाला प्लान 5GB डेटा और 30 दिन की JioHotstar सब्सक्रिप्शन देता है, जबकि 195 रुपये वाला प्लान 15GB डेटा और 90 दिन की JioHotstar सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है।

किसके लिए है ये प्लान?

अगर आप JioHotstar मोबाइल वाला प्लान चाहते हैं, तो 301 रुपये के प्लान को ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 रुपये में OTT का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको JioHotstar का अलग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते है तो jioHotstar को सीधे प्लेटफॉर्म से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके कई प्लान हैं—मोबाइल (499 रुपये/साल), सुपर (899 रुपये/साल) और प्रीमियम (1,499 रुपये/साल)। हर प्लान में अलग-अलग फायदे हैं।
 

Mar 22, 2025