Gadget Review: Boat और Realme को टक्कर देने वाला नेकबैंड, 25 घंटे की बैटरी, 40ms लेटेंसी और दमदार साउंड

Gadget Review: हम काफी टाइम से U&i Classy Neckband को यूज कर रहे थे। आर्टिकल में हमने इस नेकबैंड का रिव्यू किया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 30, 2025 14:54 IST
अगर आप म्यूजिक, गेमिंग या कॉलिंग के लिए एक शानदार और किफायती नेकबैंड की तलाश में हैं, तो U&i का नया नेकबैंड आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यह नेकबैंड स्टाइलिश डिजाइन, लंबी बैटरी लाइफ और दमदार साउंड क्वालिटी के साथ आता है। हम पिछले एक हफ्ते से इसे यूज कर रहे हैं। आर्टिकल में जानते हैं कि इस नेकबैंड की परफॉर्मेंस कैसी है।

साउंड क्वालिटी जबरदस्त

इस नेकबैंड में 10mm ड्राइवर दिए गए हैं, जो साफ, दमदार और बैलेंस्ड साउंड देते हैं। कॉलिंग के लिए इसमें noise-free calling फीचर भी है, जिससे आवाज दूसरी तरफ बिल्कुल क्लियर जाती है। हालांकि, यूज करते समय इसके साउंड में थोड़ी दिक्कत आई। 

इसमें 42dB सेंसिटिव माइक्रोफोन दिया गया है, जिसकी वजह से कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है। हालांकि, प्रोफेशनल मीटिंग्स या क्लास के लिए यह नेकबैंड पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी कूलर या फिर आंधी-तूफान के समय कॉलिंग करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। 

इस नेकबैंड की सबसे खास बात है इसका Ultra-low latency (40ms) जो इसे गेमिंग और वीडियो कॉल के लिए जबरदस्त बनाता है। Bluetooth 5.4 की मदद से इसकी कनेक्टिविटी भी 10 मीटर तक बिना किसी दिक्कत के काम करती है। घर के काम करने या फिर वर्कआउट करते समय ये नेकबैंड परफेक्ट है। 

बैटरी इसका सबसे बड़ा प्लस प्वाइंट

U&i नेकबैंड की बैटरी काफी दमदार है। इसमें 25 घंटे का प्लेबैक टाइम और 500 घंटे का स्टैंडबाय टाइम मिलता है। यह नेकबैंड सिर्फ 1 में फुल चार्ज हो जाता है। इसे 3 से 4 दिन में एक बार चार्ज करना होता है। इसके अलावा ये नेकबैंड दिखने में भी स्टाइलिश है और पहनने में बेहद हल्का व आरामदायक।

खरीदना कितना सही

U&i नेकबैंड एक ऑलराउंड परफॉर्मर है। यह म्यूजिक सुनने, गेम खेलने के लिए सही है। लेकिन, लंबी मीटिंग्स या फिर भीड़-भाड़ में कॉलिंग के लिए इसे सही नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, इसकी बैटरी और साउंड फीचर्स "बेस्ट वैल्यू फॉर मनी" है। नेकबैंड काफी बजट फ्रेंडली है, ऐसे में इसे ट्राय किया जा सकता है।

