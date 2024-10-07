SBI के एक फैसले से MTNL शेयरों में लगा लोअर सर्किट

MTNL की हालत खराब के साथ ये सरकारी कंपनी अब डूबने की कगार पर पहुंच चुकी है। SBI के एक्शन के बाद MTNL का शेयर आज यानी 7 अक्टूबर को 5 फीसदी से ज्यादा टूटकर लोअर सर्किट पर पहुंच गया है। शेयर में बिकवाली देखने को मिल रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

MTNL पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर्जा बकाया

MTNL पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करीब 326 करोड़ रुपये का कर्जा बकाया है। इसमें से 281.62 करोड़ रुपये ओवरड्यू थे।

कंपनी बैंक को जून से लोन की किस्त नहीं दे पा रही थी। बैंक ने MTNL को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि कंपनी ने जो लोन लिया था, उसकी किस्त और ब्याज 30 जून 2024 को ओवरड्यू हो गई थी। इसे निकले 90 दिनों से ज्यादा का समय हो गया है। अभी तक कंपनी ने लोन की किस्त का पेमेंट नहीं किया है। ऐसे में 28 सितंबर से कंपनी के लोन अकाउंट को NPA कैटेगरी में डाउनग्रेड कर दिया गया है। SBI ने MTNL ने कहा है कि वो लोन का पेमेंट तुरंत करे। बैंक ने कहा है कि अगर कंपनी पेमेंट करने में देर करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। MTNL ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि एसबीआई ने उसे एनपीए कैटेगरी में डाल दिया है। इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक और बाकी बैंकों ने 9 सितंबर को MTNL के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की थी।

SBI के इस फैसले से MTNL की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं

अब SBI के इस फैसले से MTNL की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। SBI ने कहा है कि MTNL 325.52 करोड़ रुपये में से 281.62 करोड़ रुपये तत्काल चुकाए जिससे उसका अकाउंट दोबारा से चलाया जा सके। SBI ने MTNL से कैश फ्लो की जानकारी भी मांगी है। MTNL के ऊपर भारी कर्ज है। MTNL पर 30 अगस्त 2024 तक करीब 32 हजार करोड़ रुपये का कुल कर्ज था। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया था वो अगस्त में करीब 422 करोड़ रुपये का लोन पेमेंट करने में असफल रही थी। इसमें कई बैंकों के लोन की रकम शामिल है। अब MTNL ने कर्ज चुकाने के लिए मुंबई और दिल्ली में अपनी 150 से ज्यादा प्रॉपर्टी को बेचने की तैयारी भी कर ली है। साथ ही कई जगह को किराए पर भी लगाया जाएगा।

MTNL पर हुए SBI के एक्शन का असर इसके शेयर पर दिख रहा है। MTNL का शेयर 5 फीसदी से ज्यादा गिरकर 52 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। MTNL की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बीते दिनों BSNLऔर MTNL ने एक सर्विस एग्रीमेंटट पर हस्ताक्षर किए थे। ये एग्रीमेंट दोनों कंपनियों की ओर से 10 साल के लिए किया गया था लेकिन फिलहाल इसे DoT की तरफ से होल्ड कर दिया गया है।

advertisement

असल में अभी सरकार की तरफ से टैक्स इंप्लीकेशन की जांच की जा रही है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ये डील दोनों के बीच कितनी महंगी पड़ने वाली है। अब MTNL इस भारी कर्ज को कैसे और कब तक चुका पाएगी ये आने वाले समय में पता चलेगा।