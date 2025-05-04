scorecardresearch
इतनी महंगी ट्रेन कि टिकट में दो कारें आ जाएं, जानिए क्यों है ये खास

अब ट्रेनें आपको वो अनुभव देती हैं, जो शायद 5 स्टार होटल भी न दे सके। Venice Simplon-Orient-Express उन्हीं में से एक है – जहां हर सीट, हर कोना और हर पल आपको एक राजा की तरह महसूस कराता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 4, 2025 12:32 IST
World's most luxurious train
World's Most Luxurious Train: दुनिया में ट्रेनें अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं रह गईं, बल्कि एक चलती-फिरती शाही दुनिया बन गई हैं। जहां पहले ट्रेन में सिर्फ बैठने की सीट होती थी। अब वहीं पर आपको होटल जैसा कमरा, रॉयल डिनर और 24 घंटे सर्विस मिलता है । आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन है।  

Venice Simplon-Orient-Express

इस ट्रेन में बैठते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने यूरोपीय महल में सफर कर रहे हों। Venice Simplon-Orient-Express (VSOE) एक प्राइवेट लग्जरी ट्रेन है। यह लंदन से वेनिस और अन्य यूरोपियन शहरों के बीच चलती है। इसे 1982 में अमेरिका के जेम्स शेरवुड ने शुरू किया था, और अब इसका मालिकाना हक Belmond के पास है।

ट्रेन में मिलती है ये सुविधाएं

इस ट्रेन के कोच 1920 के दशक के हैं, लेकिन अंदर का माहौल एकदम रॉयल और मॉडर्न है। यहां संगमरमर से बने बाथरूम, हर समय के लिए पर्सनल बटलर, और यात्रियों के लिए फ्री शैम्पेन है। इतना ही नहीं यह ट्रेन लंदन, पेरिस, वेनिस, प्राग, बुडापेस्ट और विएना जैसे शहरों में घुमाती है।

भारत की महाराजाओं जैसी शान

अगर आपको लगता है कि ऐसी लग्जरी सिर्फ विदेशों में ही मिलती है, तो भारत की Maharajas' Express भी किसी से कम नहीं है। ये ट्रेन भी रॉयल अनुभव देती है और भारत के कई ऐतिहासिक शहरों में ले जाती है। हालांकि, दोनों की कीमतों में बड़ा अंतर है।

Venice Simplon-Orient-Express में एक बार सफर करने का किराया लगभग ₹4.06 लाख तक जाता है। अगर आप इसमें सफर करना चाहते हैं, तो इसकी टिकट बुकिंग आप www.seat61.com पर जाकर कर सकते हैं।

वहीं भारत की Maharajas' Express में सबसे महंगा टिकट Presidential Suite का होता है, जिसकी कीमत ₹21 लाख से भी ज्यादा है।

