Natco Pharma के शेयरों में 4 प्रतिशत की उछाल; जानिए क्यों

Newsशेयर बाज़ारNatco Pharma के शेयरों में 4 प्रतिशत की उछाल; जानिए क्यों

नैटको फार्मा के शेयरों में सोमवार को कारोबार के दौरान उछाल आया, क्योंकि कंपनी ने अमेरिकी पेटेंट मुकदमे पर समझौते की घोषणा की। कंपनी ने सोमवार को कारोबार के दौरान एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से इसकी जानकारी दी।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2024 12:46 IST

Natco Pharma ने घोषणा की है कि मायलान फार्मास्यूटिकल्स इंक. और नोवो नॉर्डिस्क ने जेनेरिक ओज़ेम्पिक (सेमाग्लूटाइड) से संबंधित अमेरिकी पेटेंट मुकदमेबाजी का उसने निपटारा कर लिया है। इस घोषणा के बाद, नैटको फार्मा लिमिटेड के शेयर सोमवार को करीब 4.35 प्रतिशत बढ़कर 1,413.45 रुपये पर पहुंच गए।

सम्बंधित ख़बरें

नैटको फार्मा के शेयर

Natco Pharma के शेयरों में साल 2024 में अब तक 70 फीसदी की तेजी आ चुकी है, जबकि पिछले एक साल में शेयर में करीब 65 फीसदी की तेजी आई है। नवंबर 2023 में 52-सप्ताह के निचले स्तर 725 रुपये से शेयर में 95 फीसदी की तेजी आई है, जबकि 12 सितंबर 2024 को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,638.35 रुपये से शेयर में करीब 14 फीसदी की गिरावट आई है।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने हाल ही में नैटको फार्मा के सीईओ श्री राजीव नन्नापनेनी से मुलाकात की। इसने नैटको फार्मा पर 'होल्ड' रेटिंग बनाए रखी है और रिवाइज टारगेट प्राइस 1,440 रुपये रखा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 7, 2024