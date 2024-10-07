Reliance Power 11 प्रतिशत फिसला, चार्ट पर अभी भी ओवरबॉट

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारReliance Power 11 प्रतिशत फिसला, चार्ट पर अभी भी ओवरबॉट

अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को लगातार दूसरे सत्र में लोअर सर्किट पर पहुंचने के बाद अपने 52-हफ्ते के हाई से 11% नीचे हैं। बीएसई पर रिलायंस पावर का शेयर 5% के लोअर सर्किट में फंसकर 48.43 रुपये पर आ गया, जबकि पिछली बार ये 50.97 रुपये पर बंद हुआ था।

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2024 12:39 IST

आनंद राठी के जिगर एस पटेल

आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने कहा, "सपोर्ट 46 रुपये और प्रतिरोध 50 रुपये होगा। 50 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक बंद 53 रुपये तक आगे की बढ़त को गति दे सकता है। अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज अल्पावधि के लिए 44 रुपये से 55 रुपये के बीच होगी।"

सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक अभिजीत रामचंद्रन ने कहा, "रिलायंस पावर का शेयर मूल्य ओवरबॉट है और दैनिक चार्ट पर भी मंदी है, जिसमें 53.4 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध है। निवेशकों को मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली करनी चाहिए क्योंकि 48 रुपये के समर्थन से नीचे दैनिक बंद होने पर निकट भविष्य में 35 रुपये तक की गिरावट हो सकती है।"

कंपनी को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा ऑर्डर मिला

16 सितंबर को, रिलायंस पावर के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा, जब कंपनी को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा ऑर्डर मिला। कंपनी ने कहा कि उसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) से 500 MW/1000 MWh का एक बड़ा बैटरी स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस पावर को दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा स्टोरेज परियोजनाओं में से एक में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

18 सितंबर को शेयर बाजार की धारणा

18 सितंबर को शेयर बाजार की धारणा को उस समय एक और बढ़ावा मिला जब अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने कहा कि उसने अपनी सहायक कंपनी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड (VIPL) के बकाया ऋण, जिसकी राशि 3,872.04 करोड़ रुपये है, के संबंध में अपनी कॉर्पोरेट गारंटी, उपक्रमों और सभी दायित्वों और दावों को मुक्त कर दिया है।

3 अक्टूबर को धन जुटाने पर अपनी बहुप्रतीक्षित बैठक के बाद, कंपनी ने कहा कि वह निजी प्लेसमेंट के आधार पर वर्डे इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स की सहयोगी कंपनियों को 4,200 करोड़ रुपये मूल्य के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (FCCB) आवंटित करेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
