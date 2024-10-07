Reliance Power 11 प्रतिशत फिसला, चार्ट पर अभी भी ओवरबॉट

आनंद राठी के जिगर एस पटेल

आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने कहा, "सपोर्ट 46 रुपये और प्रतिरोध 50 रुपये होगा। 50 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक बंद 53 रुपये तक आगे की बढ़त को गति दे सकता है। अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज अल्पावधि के लिए 44 रुपये से 55 रुपये के बीच होगी।"

सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक अभिजीत रामचंद्रन ने कहा, "रिलायंस पावर का शेयर मूल्य ओवरबॉट है और दैनिक चार्ट पर भी मंदी है, जिसमें 53.4 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध है। निवेशकों को मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली करनी चाहिए क्योंकि 48 रुपये के समर्थन से नीचे दैनिक बंद होने पर निकट भविष्य में 35 रुपये तक की गिरावट हो सकती है।"

कंपनी को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा ऑर्डर मिला

16 सितंबर को, रिलायंस पावर के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा, जब कंपनी को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा ऑर्डर मिला। कंपनी ने कहा कि उसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) से 500 MW/1000 MWh का एक बड़ा बैटरी स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस पावर को दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा स्टोरेज परियोजनाओं में से एक में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

18 सितंबर को शेयर बाजार की धारणा

18 सितंबर को शेयर बाजार की धारणा को उस समय एक और बढ़ावा मिला जब अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने कहा कि उसने अपनी सहायक कंपनी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड (VIPL) के बकाया ऋण, जिसकी राशि 3,872.04 करोड़ रुपये है, के संबंध में अपनी कॉर्पोरेट गारंटी, उपक्रमों और सभी दायित्वों और दावों को मुक्त कर दिया है।

3 अक्टूबर को धन जुटाने पर अपनी बहुप्रतीक्षित बैठक के बाद, कंपनी ने कहा कि वह निजी प्लेसमेंट के आधार पर वर्डे इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स की सहयोगी कंपनियों को 4,200 करोड़ रुपये मूल्य के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (FCCB) आवंटित करेगी।