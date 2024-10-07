scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारKalyan Jewellers India के शेयरों पर फोकस, दूसरी तिमाही में बिक्री 37 प्रतिशत बढ़ी

Kalyan Jewellers India के शेयरों पर फोकस, दूसरी तिमाही में बिक्री 37 प्रतिशत बढ़ी

मीडिल ईस्ट में कल्याण ज्वैलर्स इंडिया ने सालाना आधार पर 24 प्रतिशत की रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की। ज्वैलर ने स्वामित्व वाले शोरूम को FOCO शोरूम में बदलने का पहला सेट पूरा कर लिया है, जिससे इस क्षेत्र में फ्रैंचाइज़्ड शोरूम की कुल संख्या चार हो गई है। हाल ही में समाप्त तिमाही के लिए मीडिल ईस्ट ने हमारे कंसो रेवेन्यू में 13 प्रतिशत का योगदान दिया।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 7, 2024 10:57 IST
Kalyan Jewellers India shares have rallied 97 per cent year-to-date and 184 per cent in the past one year.

सोमवार की सुबह कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर चर्चा में हैं, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि सितंबर तिमाही में उसका कंसो रेवेन्यी  साल-दर-साल (YoY) आधार पर 37 प्रतिशत बढ़ा है। स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी गई फाइलिंग में कल्याण ज्वैलर्स इंडिया ने कहा कि उसके घरेलू ऑपरेशन्स में बिक्री में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो सभी बाजारों में मजबूत ऑपरेटिंग मूमेंटम  के कारण है, जिसमें लगभग 23 प्रतिशत की हेल्दी सेल्स स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ोतरी शामिल है।

कल्याण ज्वैलर्स इंडिया ने कहा कि केंद्रीय बजट में सोने के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा के चलते जुलाई के आखिरी हफ्ते से लेकर अगस्त के अंत तक ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे श्राद्ध के 14 दिनों के प्रभाव की भरपाई हो गई है, जब बिक्री आमतौर पर कम होती है।

इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि तुलनात्मक रूप से, बेस ईयर में दूसरी तिमाही में केवल दो दिन का श्राद्ध था। हमने हाल ही में समाप्त तिमाही के दौरान भारत में 15 कल्याण फ्रैंचाइज़ी-स्वामित्व वाली-कंपनी-संचालित "FOCO" शोरूम लॉन्च किए और हमारी गाइडेंस के अनुरूप अक्टूबर के दौरान शोरूम खोलने की मजबूत पाइपलाइन तैयार है। कल्याण ज्वैलर्स इंडिया के शेयर में इस साल अब तक 97 प्रतिशत और पिछले एक साल में 184 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

कल्याण ज्वैलर्स इंडिया ने कहा, "हमारे डिजिटल-फर्स्ट ज्वैलरी प्लेटफॉर्म, कैंडेरे ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हाल ही में समाप्त तिमाही के दौरान लगभग 30 प्रतिशत की रेवेन्यू वृद्धि दर्ज की। हमने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान 12 कैंडेरे शोरूम लॉन्च किए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
