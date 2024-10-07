scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIEX पर आया बिज़नेस अपडेट, 200 रूपये का लेवल टूटेगा

IEX पर आया बिज़नेस अपडेट, 200 रूपये का लेवल टूटेगा

सोमवार को आईईएक्स शेयर 201 रूपये पर पहुंच गया। हालांकि कंपनी ने सितबर महीने का बिजनेस अपडेट जारी किया है। कंपनी ने सितंबर में कुल मासिक वॉल्यूम 11,370 MUहासिल किया, जो साल-दर-साल (YoY) 24 प्रतिशत अधिक है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2024 11:11 IST
IEX पर आया बिज़नेस अपडेट, 200 रूपये का लेवल टूटेगा
IEX पर आया बिज़नेस अपडेट, 200 रूपये का लेवल टूटेगा

सोमवार को आईईएक्स शेयर 201 रूपये पर पहुंच गया। हालांकि कंपनी  ने  सितबर महीने का बिजनेस अपडेट जारी किया है। कंपनी ने सितंबर में कुल मासिक वॉल्यूम 11,370 MUहासिल किया, जो साल-दर-साल (YoY) 24 प्रतिशत अधिक है। IEX ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इस महीने के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम सहित इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम 10,332 एमयू रहा, जो YoY बेसिस पर 21 प्रतिशत अधिक है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सितंबर में प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की ऊर्जा खपत 141.3 बिलियन यूनिट (बीयू) तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर रही। सितंबर में स्थिर मानसून के साथ, हाइड्रो और पवन ऊर्जा प्रोडक्शन में काफी तेजी आई है।

डे अहेड मार्केट में मार्केट क्लियरिंग प्राइस

"सितंबर 2024 के दौरान डे अहेड मार्केट में मार्केट क्लियरिंग प्राइस 4.18 रुपये प्रति यूनिट पर रही, जो साल-दर-साल 33 फीसदी कम है। इसी तरह, सितंबर 2024 के दौरान रियल टाइम मार्केट में मार्केट क्लियरिंग प्राइस 3.98 रुपये प्रति यूनिट रही, जो साल-दर-साल 28 फीसदी कम है। 

पिछले साल की तुलना में 353 प्रतिशत की वृद्धि

.11 सितंबर और 25 सितंबर को आयोजित कारोबारी सत्रों में कुल 10.31 लाख आरईसी (1,031 एमयू के बराबर) का कारोबार हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 100 प्रतिशत की वृद्धि है। इनका समाशोधन मूल्य क्रमशः 112 रुपये प्रति आरईसी और 110 रुपये प्रति आरईसी है। वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान कुल 62.97 लाख आरईसी (6,297 एमयू के बराबर) का कारोबार हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 353 प्रतिशत की वृद्धि है।

अगर इस स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो एक महीने में इस स्टॉक ने निगेटिव 3 परसेंट का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक 42 परसेंट बढ़ा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 7, 2024