इस Multibagger PSU stock के एक्स-बोनस का दिन आज, जानिए डिटेल्स

NBCC (India) Ltd के शेयर सोमवार को बोनस इश्यू के लिए एक्स-डेट पर होंगे। आज इसकी रिकॉर्ड डेट भी है, जिससे यह निर्धारित किया जाएगा कि शेयरधारक बोनस शेयर प्राप्त करने के लिए योग्य हैं या नहीं।

NEW DELHI,UPDATED: Oct 7, 2024 08:36 IST
NBCC (India) Ltd के शेयर सोमवार को बोनस इश्यू के लिए एक्स-डेट पर होंगे। आज इसकी रिकॉर्ड डेट भी है, जिससे यह निर्धारित किया जाएगा कि शेयरधारक बोनस शेयर प्राप्त करने के लिए योग्य हैं या नहीं। आपको याद दिला दें कि कंपनी के बोर्ड ने योग्य शेयरधारकों को 1:2 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की थी यानि रिकॉर्ड डेट के अनुसार हर दो पेडअप कैपिटल किए गए शेयरों के लिए एक नया पेडअप कैपिटल एक रुपए का शेयर किया गया ।

31 मार्च 2024 को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कुल 90 करोड़ बोनस NBCC इंडिया के शेयर फ्री रिजर्व से जारी किए जाएंगे, जो प्रॉफिट से बनाए गए हैं । 31 मार्च 2024 को NBCC इंडिया के पास पूंजीकरण के लिए रिजर्व और सरपल्स के रूप में 1,959 करोड़ रुपये का बैलेंस था। बोनस शेयरों को बोर्ड की मंजूरी की तारीख से दो महीने के भीतर यानी 31 अक्टूबर 2024 तक क्रेडिट किया जाएगा।

Nuvama ने पिछले महीने कहा था कि इस साल अब तक NBCC इंडिया के शेयर 109 प्रतिशत और पिछले एक साल में 192 प्रतिशत बढ़ चुके हैं। ऑर्डर इंटेक, एग्जिक्यूशन और मार्जिन में सुधार के साथ-साथ रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन में ग्रोथ कंपनी के लिए अच्छा संकेत है, ।

कंपनी ने पिछले हफ्ते SIDBI Vashi redevelopment project के लिए 47 करोड़ रुपये के ऑर्डर और नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय शिल्प परिसर में ऑपरेशन और रखरखाव कार्यों के लिए कुछ ऑर्डर जीतने की घोषणा की। इसके साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों (ROs) एवं परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (PIUs) के लिए स्थायी कार्यालय भवन के निर्माण के संबंध में 101 करोड़ रुपये के परामर्श ऑर्डर की भी घोषणा की गई।

Nuvama ने पिछले महीने अपनी नोट में कहा कि NBCC इंडिया ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसके पास 81,300 करोड़ रुपये का मजबूत ऑर्डर बुक है और बुक-टू-बिल 7.6 गुना है। उसने वर्ष की शुरुआत से अब तक के ऑर्डर जीतने को 19,800 करोड़ रुपये और FY24 में 23,500 करोड़ रुपये के मुकाबले मजबूत ऑर्डर बढ़ोतरी दिख रही है और रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन में सुधार को इसके सकारात्मक दृष्टिकोण के पीछे के कारणों के रूप में बताया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
