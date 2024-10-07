ये 10 Stocks निवेशकों को बनाएंगे मालामाल! जानिए कितनी तेजी की उम्मीद?

इस हफ्ते के बाजार में कई अहम ट्रिगर्स हैं। जनमें RBI के ब्याज दर पर फैसला, वेस्ट एशिया में चल रहा संघर्ष और FII के रुख से शेयर मार्केट की दिशा तय होगी। ऐसे में ब्रोकरेज की ओर से करीब 10 स्टॉक सुझाए गए हैं, जिनमें आने वाले दिनों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है।

Titan

Titan पर Centrum ने BUY की सलाह दी है. टारगेट प्राइस 4327 रुपये प्रति शेयर दिया है। 4 अक्टूबर 2024 को शेयर का भाव 3692 पर बंद हुआ था। इस तरह, मौजूदा भाव से स्टॉक में करीब 17 फीसदी रिटर्न मिल सकता है।

Jubiliant Foodworks

Jubiliant Foodworks पर Centrum ने BUY की सलाह दी है। टारगेट प्राइस 780 रुपये प्रति शेयर दिया है। 4 अक्टूबर 2024 को शेयर का भाव 630 पर बंद हुआ था। इस तरह, मौजूदा भाव से स्टॉक में करीब 24 फीसदी रिटर्न मिल सकता है।

Federal Bank

Nomura की ओर से Federal Bank की रिपोर्ट आई है। ब्रोकरेज की ओर से स्टॉक में खरीदारी (Positive) की सलाह दी गई है। टारगेट प्राइस 240 रुपए प्रति शेयर दिया गया है।

Vedanta

ICICI Securities ने Vedanta के शेयरों में खरीदारी (Positive) की सलाह दी है। वहीं टारगेट प्राइस 600 रुपए प्रति शेयर के लेवल की संभावना जताई है।

Avenue Supermarts

Avenue Supermarts पर Centrum ने BUY की सलाह दी है. टारगेट प्राइस 5831 रुपये प्रति शेयर दिया है. 4 अक्टूबर 2024 को शेयर का भाव 4725 पर बंद हुआ था. इस तरह, मौजूदा भाव से स्टॉक में करीब 24 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

Sun Pharma

UBS की ओर से स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई है और टारगेट प्राइस 2450 प्रति शेयर दिया गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के प्रॉफिट के चलते re-rating होने चाहिए। कंपनी के पास बड़ा कैश बैलेंस है। नए जेनरिक लॉन्च आने वाले दिनों में भी कंपनी की लिस्ट में लाइन-अप है।

V-Mart

V-Mart पर Centrum ने BUY की सलाह दी है. टारगेट प्राइस 5197 रुपये प्रति शेयर दिया है. 4 अक्टूबर 2024 को शेयर का भाव 4420 पर बंद हुआ था. इस तरह, मौजूदा भाव से स्टॉक में करीब 18 फीसदी रिटर्न मिल सकता है।

Bandhan Bank

Jefferies ने Bandhan Bank पर अपना नजरिया (Neutral) सामने रखा है। बैंक का टारगेट प्राइस 240 रुपए प्रति शेयर दिया गया है।

CCL Products

CCL Products पर Centrum ने BUY की सलाह दी है. टारगेट प्राइस 787 रुपये प्रति शेयर दिया है. 4 अक्टूबर 2024 को शेयर का भाव 670 पर बंद हुआ था. इस तरह, मौजूदा भाव से स्टॉक में करीब 17 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

RBL Bank

Morgan Stanley की ओर से RBL Bank पर न्यूट्रल नजरिया रखा गया है। साथ ही अंडरवेट की रेटिंग को मेंटेन किया गया है। स्टॉक का नया टारगेट 210 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।