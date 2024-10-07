scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ारये 10 Stocks निवेशकों को बनाएंगे मालामाल! जानिए कितनी तेजी की उम्मीद?

ये 10 Stocks निवेशकों को बनाएंगे मालामाल! जानिए कितनी तेजी की उम्मीद?

इस हफ्ते के बाजार में कई अहम ट्रिगर्स हैं। जनमें RBI के ब्याज दर पर फैसला, वेस्ट एशिया में चल रहा संघर्ष और FII के रुख से शेयर मार्केट की दिशा तय होगी। ऐसे में ब्रोकरेज की ओर से करीब 10 स्टॉक सुझाए गए हैं, जिनमें आने वाले दिनों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 7, 2024 09:32 IST
Brokerage
Brokerage

Titan
Titan पर Centrum ने  BUY की सलाह दी है. टारगेट प्राइस 4327 रुपये प्रति शेयर दिया है। 4 अक्टूबर 2024 को शेयर का भाव 3692 पर बंद हुआ था। इस तरह, मौजूदा भाव से स्टॉक में करीब 17 फीसदी रिटर्न मिल सकता है।

Jubiliant Foodworks
Jubiliant Foodworks पर Centrum ने  BUY की सलाह दी है। टारगेट प्राइस 780 रुपये प्रति शेयर दिया है। 4 अक्टूबर 2024 को शेयर का भाव 630 पर बंद हुआ था। इस तरह, मौजूदा भाव से स्टॉक में करीब 24 फीसदी रिटर्न मिल सकता है।

Federal Bank
Nomura की ओर से Federal Bank की रिपोर्ट आई है। ब्रोकरेज की ओर से स्टॉक में खरीदारी (Positive) की सलाह दी गई है। टारगेट प्राइस 240 रुपए प्रति शेयर दिया गया है।  

Vedanta
ICICI Securities ने Vedanta के शेयरों में खरीदारी (Positive) की सलाह दी है। वहीं टारगेट प्राइस 600 रुपए प्रति शेयर के लेवल की संभावना जताई है। 

Avenue Supermarts 
Avenue Supermarts पर Centrum ने  BUY की सलाह दी है. टारगेट प्राइस 5831 रुपये प्रति शेयर दिया है. 4 अक्टूबर 2024 को शेयर का भाव 4725 पर बंद हुआ था. इस तरह, मौजूदा भाव से स्टॉक में करीब 24 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. 

Sun Pharma
UBS की ओर से स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई है और टारगेट प्राइस 2450 प्रति शेयर दिया गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के प्रॉफिट के चलते re-rating होने चाहिए। कंपनी के पास बड़ा कैश बैलेंस है। नए जेनरिक लॉन्च आने वाले दिनों में भी कंपनी की लिस्ट में लाइन-अप है।

V-Mart 
V-Mart पर Centrum ने  BUY की सलाह दी है. टारगेट प्राइस 5197 रुपये प्रति शेयर दिया है. 4 अक्टूबर 2024 को शेयर का भाव 4420 पर बंद हुआ था. इस तरह, मौजूदा भाव से स्टॉक में करीब 18 फीसदी रिटर्न मिल सकता है।

Bandhan Bank
Jefferies ने Bandhan Bank पर अपना नजरिया (Neutral) सामने रखा है। बैंक का टारगेट प्राइस 240 रुपए प्रति शेयर दिया गया है। 

CCL Products
CCL Products पर Centrum ने  BUY की सलाह दी है. टारगेट प्राइस 787 रुपये प्रति शेयर दिया है. 4 अक्टूबर 2024 को शेयर का भाव 670 पर बंद हुआ था. इस तरह, मौजूदा भाव से स्टॉक में करीब 17 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. 

RBL Bank
Morgan Stanley की ओर से RBL Bank पर न्यूट्रल नजरिया रखा गया है। साथ ही अंडरवेट की रेटिंग को मेंटेन किया गया है। स्टॉक का नया टारगेट 210 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 7, 2024