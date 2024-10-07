scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIREDA के शेयर 210 रुपये पर, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

IREDA के शेयर 210 रुपये पर, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

विश्लेषकों के अनुसार, अगले कुछ हफ्तों में IREDA के शेयर में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी किस प्रकार अपनी रणनीतियों को लागू करती है और बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करती है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 7, 2024 11:02 IST

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) के शेयरों में हाल के दिनों में दबाव देखने को मिला है, और अब यह 210 रुपये के स्तर पर आ चुके हैं। निवेशकों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या यह गिरावट जारी रहेगी, या फिर अब बाजार से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं?

advertisement

गिरावट के मुख्य कारण
बाजार की अनिश्चितता: हाल के बाजार के अस्थिर रुझानों ने IREDA जैसे कंपनियों पर दबाव बढ़ाया है। ग्लोबल और घरेलू कारकों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, जिससे निवेशकों की भावना प्रभावित हुई है।

वित्तीय प्रदर्शन: IREDA के वित्तीय नतीजों में हाल के कुछ तिमाहियों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा जितना उम्मीद थी। इसने निवेशकों के बीच कंपनी की विकास संभावनाओं को लेकर चिंता पैदा की है।
विश्लेषकों के अनुसार, अगले कुछ हफ्तों में IREDA के शेयर में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी किस प्रकार अपनी रणनीतियों को लागू करती है और बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करती है।

बाजार के जानकार राघवेंद्र सिंह का कहना है कि ये स्टॉक 199 तक जा सकता है और अभी ये ओवरसोल्ड है। कोई भी खरीदारी करने से बचें। वहीं मार्केट एक्सपर्ट अभिषेक शुक्ला का कहना है कि 200 रूपये पर सपोर्ट है और अगर इससे नीचे जाता है तो इसमें गिरावट और बढ़ेगी।

शॉर्ट टर्म में सतर्कता बरतें: अल्पकालिक निवेशकों के लिए जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि बाजार की अस्थिरता और संभावित नकारात्मक समाचार शेयर की कीमत को और नीचे धकेल सकते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 7, 2024