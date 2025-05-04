अगर आपको पैसों की जरूरत है और आपके पास पैन कार्ड (Pan Card) है, तो आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर ₹5 लाख तक का लोन दे रही हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कागजी काम नहीं करना पड़ता, बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है।

advertisement

कौन ले सकता है ये लोन?

इस लोन को लेने के लिए आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। आप सैलरीड वाले हों या खुद का काम करते हों, दोनों ही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदक की मंथली इनकम कम से कम ₹15,000 होनी चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो लोन आसानी से मिल जाएगा।

ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी

लोन लेने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते। बस पैन कार्ड, आधार कार्ड (Aadhaar Card) जैसे आई़डी और एड्रेस का प्रूफ देना होता हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट भी देना होगा। वहीं, बिजनेस पर्सन को आईटीआर (ITR) की कॉपी देनी होती है।

लोन के लिए कैसे करें अप्लाई? (How to apply for Loan?)

अब लोन के लिए बैंक की लाइन में लगने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं, वहां इंस्टेंट लोन (Instant Loan) के सेक्शन में जाए। अब आपको लोन का फॉर्म भरना होता है। इसमें आपको नाम, मोबाइल नंबर, पैन नंबर (Pan Number) आदि बेसिक जानकारी देनी होती है।

इसके बाद OTP से मोबाइल नंबर वेरिफाई होता है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको लोन की राशि और टाइम को सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही लोन अप्रूव हो जाएगा, आवेदक के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे।

इन बातों का रखें ध्यान

इस लोन में आपको कोई गारंटी या जमानत देने की जरूरत नहीं होती। ये पूरी तरह पर्सनल लोन (Personal Loan) होता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो लोन कुछ ही घंटों में मिल सकता है। लोन का ब्याज दरें () हर बैंक या NBFC अलग-अलग ऑफर करती हैं। कई बार आवेदक के क्रेडिट स्कोर के हिसाब से ब्याज दरें तय होती हैं। इस लोन को चुकाने के लिए 6 महीने से लेकर 96 महीने तक का समय दिया जाता है।