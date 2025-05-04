BMW से लेकर Range Rover तक,अब मम्मियां बन रही हैं लग्जरी कार की रानी
अगर आप इस Mothers Day 2025 अपनी मम्मी को लग्जरी कार गिफ्ट करने का सोच रहे हैें तो हमने आपके लिए लिस्ट तैयार की है।
पहले जब कोई लग्जरी कार की बात करता था, तो हमारे दिमाग में किसी अमीर आदमी की ही तस्वीर आती थी। लेकिन अब ये सोच बदल रही है। अब मम्मियां भी लग्जरी कार पसंद करने लगी हैं। वो अब सिर्फ पीछे बैठने वाली नहीं, बल्कि खुद कार ड्राइव करने वाली बन चुकी हैं।
मदर्स डे (Mother’s Day) जैसे खास दिन पर अगर आप अपनी मां के लिए कोई ऐसा तोहफा ढूंढ रहे हैं जो उन्हें रॉयल फील दे, तो लग्जरी कार (Luxury Car) एकदम सही गिफ्ट हो सकती है।
अब मम्मियां खुद खरीद रही हैं कारेऋतिका जतिन आहूजा, जो Big Boy Toyz की COO हैं कहती हैं कि आज की महिलाएं खुद कार खरीद रही हैं, खुद चला रही हैं, ब्रांड की समझ रखती हैं और लग्जरी डिजर्व भी करती हैं।
BMW iX Electric
अगर आपकी मम्मी को शोर-शराबा पसंद नहीं और वो कुछ ऐसा चाहती हैं जो साफ-सुथरा और क्लास वाला हो, तो BMW iX Electric उनके लिए परफेक्ट है। ये कार ना सिर्फ दिखने में शानदार है, बल्कि चुपचाप चलती है, जिससे सफर और भी आरामदायक हो जाता है।
Range Rover SVR
ऋतिका कहती हैं कि अगर मेरे बच्चे मुझे कार गिफ्ट करें, तो मैं Range Rover SVR चाहूंगी। ये SUV उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी एक मां होती है।
Toyota Land Cruiser
अगर मम्मी को परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है, तो Land Cruiser एक दमदार गाड़ी है। इसमें सभी आराम से बैठ सकते हैं और सफर का मजा दोगुना हो जाता है।
Nissan X-Trail
अगर आप कम बजट में कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो Nissan X-Trail एक बढ़िया ऑप्शन है। ये कार स्टाइलिश भी है, भरोसेमंद भी और चलाने में बहुत आसान भी है।