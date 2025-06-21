scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारISRO ने दिया इस डिफेंस कंपनी को बड़ा ऑर्डर, सोमवार को शेयर में रहेगी तेजी

ISRO ने दिया इस डिफेंस कंपनी को बड़ा ऑर्डर, सोमवार को शेयर में रहेगी तेजी

HAL Share Price: सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में HAL के शेयर फोकस में रहेगा। कंपनी को ISRO से बड़ा ऑर्डर मिला है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 21, 2025 14:09 IST
LCA Tejas
The IAF signed a Rs 48,000 crore deal with HAL in February 2021 for 83 Tejas Mk-1A fighters.

कल डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर फोकस में रहेंगे। कंपनी को ISRO से बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के बाद कंपनी के स्टॉक में तेजी आ सकती है। पिछले कुछ महीनों से कंपनी के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 1.18 फीसदी की तेजी के साथ ₹4,960 प्रति शेयर पर क्लोज हुआ।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी बनाएगी SSLV रॉकेट

भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अब छोटे सैटेलाइट छोड़ने वाले रॉकेट यानी SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) बनाएगी। HAL को ये काम ISRO की तरफ से मिला है। आने वाले दो सालों में ISRO ये तकनीक HAL को सौंपेगा, ताकि वो खुद SSLV रॉकेट तैयार कर सके।

IN-SPACe के चेयरमैन पवन कुमार गोयनका ने बताया कि HAL को दो साल में दो SSLV रॉकेट तैयार करने होंगे। इसके बाद HAL हर साल बाजार की जरूरत के हिसाब से 6 से 12 रॉकेट बनाएगी।

अब तक भारत में सिर्फ दो कंपनियां Skyroot Aerospace (हैदराबाद) और Agnikul Cosmos (चेन्नई) रॉकेट बना रही थीं। अब HAL तीसरी कंपनी बन गई है जो भारत में रॉकेट बनाएगी। HAL पहले से ही लड़ाकू विमान और रक्षा से जुड़ी चीजें बनाती रही है।

ISRO के इस प्रोजेक्ट के लिए HAL ने बोली (बिडिंग) लगाई गई थी। HAL ने सबसे बड़ी बोली ₹511 करोड़ की लगाई, इसलिए उसे यह काम मिल गया। 

SSLV क्या होता है?

SSLV एक छोटा और हल्का रॉकेट है जिसे ISRO ने छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया है। ये रॉकेट जल्दी और कम खर्च में तैयार हो जाता है। इसका पहला टेस्ट लॉन्च 2023 में हुआ था।

अब ISRO खुद रॉकेट बनाने के बजाय HAL को तकनीक सौंपेगा ताकि HAL रॉकेट बनाए और ISRO अपने बड़े मिशनों पर ध्यान दे सके।

HAL शेयर की परफॉर्मेंस (HAL Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार पिछले एक महीने में कंपनी के स्टॉक 1 फीसदी से ज्यादा गिर गए। वहीं, शेयर ने तीन महीने में 46 फीसदी का रिटर्न दिया है। एक साल में कंपनी के शेयर ने 2 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 1329 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया। कंपनी का मार्केट-कैप 3,32,511.59 करोड़ रुपये है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 21, 2025