नौकरी मिलते ही कार खरीदना का चढ़ गया जूनून, जानिए नई या पुरानी कार में से क्या है बेहतर ऑप्शन

नौकरी लगते ही बहुत से लोग सबसे पहले कार खरीदने की सोचते हैं। उन्हें लगता है कि EMI भरकर आराम से कार अपने नाम की जा सकती है। लेकिन क्या यह फैसला फाइनेंशियली तौर पर सही है? जानकारों की मानें तो यह जल्दबाजी कई बार आपको कर्ज के जाल में भी फंसा सकती है।

कार खरीदने से पहले क्या सोचें?

ज्यादातर लोग नई कार को स्टेटस सिंबल (Status Symbol) मानते हैं, जबकि असल में कार एक जरूरत होनी चाहिए, न कि दिखावा। नई नौकरी के बाद आपकी सैलरी कई जरूरतों में जाती है जैसे घर का किराया, राशन, कपड़े, सेविंग्स और मेडिकल खर्च। ऐसे में अगर आप भारी EMI उठाते हैं तो बाकी जरूरी खर्चों में दिक्कत आ सकती है।

कितनी होनी चाहिए EMI?

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपकी सैलरी का केवल 7% से 10% हिस्सा ही कार की EMI में जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपकी सैलरी ₹1 लाख है, तो आप अधिकतम ₹7 लाख तक की कार ले सकते हैं। इससे ऊपर जाने पर बजट बिगड़ सकता है।

नई कार खरीदने का पूरा खर्च

अगर आप ₹7 लाख की नई कार खरीदते हैं तो ₹1 लाख का डाउन पेमेंट देने के बाद ₹6 लाख का कार लोन लेना होगा। 5 साल के लोन और 8.5% ब्याज दर पर आपकी हर महीने की EMI ₹13,310 आएगी। यानी कुल 5 साल में आपका खर्च ₹8,38,595 हो जाएगा।

पुरानी कार में सेविंग

वहीं अगर आप वही कार 3-4 साल पुरानी ₹3 लाख में लेते हैं, तो सिर्फ ₹2 लाख का लोन लेना होगा। EMI ₹4,152 आएगी और 5 साल में कुल खर्च ₹3,49,100 होगा। यानी नई कार के मुकाबले आप ₹4.89 लाख तक बचा सकते हैं।

EMI की सेविंग से फंड कैसे बनाएं?

अगर आप पुरानी कार लेते हैं, तो हर महीने लगभग ₹9,000 की EMI बच जाती है। इस रकम को अगर म्यूचुअल फंड SIP में डालें और 12% सालाना रिटर्न पाएं तो 5 साल में यह ₹7.4 लाख तक हो सकती है।

पुरानी कार के फायदे (Benefits of Old Car)

कम कीमत में अच्छी कार: नई कार की तुलना में पुरानी कार 40-50% सस्ती होती है।

कम टैक्स और बीमा: पुरानी कार पर रोड टैक्स और इंश्योरेंस भी कम देना होता है।

कम लोन, कम ब्याज: छोटे लोन पर ब्याज भी कम लगता है और जल्दी चुकता हो जाता है।

अच्छे फीचर्स कम बजट में: आप कम पैसों में लग्जरी या प्रीमियम मॉडल की पुरानी कार ले सकते हैं।

हालांकि, सेकेंड हैंड कार लेते वक्त आपको कार की कंडीशन, सर्विस रिकॉर्ड और माइलेज जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा सेकेंड हैंड कार भरोसेमंद डीलर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Spinny, CarDekho से ही खरीदना चाहिए। अगर आप पहली बार कार चला रहे हैं तो पुरानी कार से शुरुआत करना सही रहेगा।