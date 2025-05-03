NFO Alert: कहीं छूट न जाए बड़ा मौका! अगले हफ्ते बंद हो रहे हैं ये 7 एनएफओ

NFO Closing Next Week: आगामी कारोबारी हफ्ते (5-9 मई) को कुल 7 नए म्यूचुअल फंड एनएफओ का सब्सक्रिप्शन बंद होने जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी नए म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए यह बड़ी खबर हो सकती है। चलिए जानते हैं अगले हफ्ते किन-किन म्यूचुअल फंड स्कीम के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन बंद हो रहा है।

1. HDFC CRISIL IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 5 मई को बंद होने जा रहा है। इसका एनएफओ 28 अप्रैल को खुला था। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 6 मई को हो सकता है। अनुपम जोशी इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं।

फंड के पास वर्तमान में ₹7,62,038 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 28 अप्रैल 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है। निवेशक इस फंड में न्यूनतम 100 रुपये से SIP और Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

2. Bajaj Finserv Nifty Next 50 Index Fund

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 6 मई को बंद होने जा रहा है। इसका एनएफओ 22 अप्रैल को खुला था। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 12 मई को हो सकता है। इलेश सावला इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं।

बजाज फिनसर्व निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड में वर्तमान में ₹20,555 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 22 अप्रैल 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है। निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये से SIP और Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

3. Motilal Oswal Infrastructure Fund

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 7 मई को बंद होने जा रहा है। इसका एनएफओ 23 अप्रैल को खुला था। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 13 मई को हो सकता है। अजय खंडेलवाल इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं।

फंड के पास वर्तमान में ₹95,126 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 23 अप्रैल 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है। निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये से SIP और Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

4. Groww Gilt Fund

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 7 मई को बंद होने जा रहा है। इसका एनएफओ 23 अप्रैल को खुला था। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 13 मई को हो सकता है। कौस्तुभ सुले इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं।

ग्रो गिल्ट फंड, ग्रो म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक डेट म्यूचुअल फंड योजना है। फंड के पास वर्तमान में ₹1,612 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 23 अप्रैल 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है। निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये से SIP और Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

5. Bajaj Finserv Nifty 50 Index Fund

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 9 मई को बंद होने जा रहा है। इसका एनएफओ 25 अप्रैल को खुला था। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 15 मई को हो सकता है। इलेश सावला इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं।

इस फंड में वर्तमान में ₹20,555 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 22 अप्रैल 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है। निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये से SIP और Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

6. DSP Silver ETF FoF

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 9 मई को बंद होने जा रहा है। इसका एनएफओ 28 अप्रैल को खुला था। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 15 मई को हो सकता है। अनिल घेलानी इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं।

डीएसपी सिल्वर ईटीएफ एफओएफ, डीएसपी म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक कमोडिटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड के पास वर्तमान में ₹1,82,267 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 28 अप्रैल 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है। निवेशक इस फंड में न्यूनतम 100 रुपये से SIP और Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

7. Edelweiss BSE Internet Economy Index Fund

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 9 मई को बंद होने जा रहा है। इसका एनएफओ 25 अप्रैल को खुला था। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 16 मई को हो सकता है। भावेश जैन इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं।

इस फंड के पास वर्तमान में ₹1,44,275 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 25 अप्रैल 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है। निवेशक इस फंड में न्यूनतम 100 रुपये से SIP और Lumpsum निवेश कर सकते हैं।