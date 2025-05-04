Mother’s Day 2025 tech gift ideas: मां... जो बिना कुछ मांगे सबकुछ दे देती है। वो मम्मी जो खुद की खुशियों को भूलकर हमें खिलाती-पिलाती है। अब सोचिए, ऐसी मदर को आप इस मदर्स डे 2025 (Morhers Day 2025) पर ऐसा क्या दे सकते हैं जो सिर्फ गिफ्ट न हो, बल्कि उनके दिल को छू जाए?

अगर आप भी हर बार फूल या मिठाई देकर सोचते हैं कि कुछ नया दिया जाए तो अबकी बार टेक्नोलॉजी वाला प्यार दीजिए। हमने आपके लिए गिफ्ट्स लिस्ट तैयार किया है जो आप मम्मी को गिफ्ट कर सकते हैं। यह गिफ्टेस मम्मी के डेली रूटीन के काम को आसान बना देंगे।

स्मार्टवॉच

हम हर दिन अपने मोबाइल से सब कुछ ट्रैक करते हैं, लेकिन माँ की सेहत कौन देखे? स्मार्टवॉच एक ऐसी घड़ी है जो दिल की धड़कन, चलने के कदम, नींद और यहां तक कि ब्लड प्रेशर तक देख सकती है। मदर के लिए ये गिफ्ट प्यार और केयर दोनों का पैकेज है।

वायरलेस हेडफोन

माँ जब पुराने गाने सुनती हैं, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है, वो अनमोल होती है। वायरलेस हेडफोन से अब मम्मी बिना किसी तार के अपने मनपसंद गाने सुन सकती हैं – चाहे वो किचन में हों, टेरेस पर या आराम से बैठी हों।

स्मार्ट स्पीकर

Alexa, Google Nest जैसे स्मार्ट स्पीकर अब मम्मी की नई दोस्त बन सकते हैं। "अलेक्सा, गाना बजाओ", "रेसिपी बताओ" या "लाइट बंद करो" – अब मम्मी को कुछ करने के लिए सिर्फ बोलना होगा। ये गिफ्ट मदर को टेक्नोलॉजी से जोड़ देगा, वो भी बेहद आसान तरीके से।

ई-रीडर

अगर आपकी मां को किताबें पढ़ने का शौक है, तो ई-रीडर एकदम परफेक्ट गिफ्ट है। इसमें हज़ारों किताबें एक साथ रखी जा सकती हैं। आँखों पर भी कम जोर पड़ता है और हाथ में भी हल्का होता है।

डिजिटल फोटो फ्रेम

मम्मी को फैमिली फोटोज बहुत पसंद होती हैं। ऐसे में डिजिटल फोटो फ्रेम जिसमें तस्वीरें बार-बार बदलती रहती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप इसमें बचपन की फोटो से लेकर पूरे परिवार की यादें एक साथ डाल सकते हैं।

स्मार्ट किचन गैजेट

अब किचन के काम को आसान बनाने वाले स्मार्ट गैजेट्स भी आ चुके हैं जैसे स्मार्ट कुकर, ब्लेंडर या रोटी मेकर। ये समय की बचत करते हैं और मां को ज्यादा थकान नहीं होती। यह एक ऐसा गिफ्ट होगा जो हर दिन उनके काम आएगा।

फिटनेस ट्रैकर

फिटनेस ट्रैकर एक ऐसा गिफ्ट है जो मदर को खुद पर ध्यान देना सिखाएगा। इससे उन्हें पता चलेगा कि वो रोज कितने कदम चलीं, कितनी कैलोरी बर्न हुई या नींद कैसी रही। ये छोटी सी डिवाइस, उनकी सेहत के लिए बड़ी मदद हो सकती है।