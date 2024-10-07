NFO : कोटक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया कोटक MNC फंड, पोर्टफोलियो में मल्टीनेशनल कंपनियों के स्टॉक शामिल करने का मौका

अगर आप म्यूचुअल फंड की किसी नई और इनोवेटिव थीम वाली स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (KMAMC/कोटक म्यूचुअल फंड) ने मल्टीनेशनल कंपनीज (MNC) थीम पर आधारित अपना न्‍यू फंड ऑफर (NFO) लॉन्च किया है। यह नई स्कीम कोटक एमएनसी फंड के नाम से लॉन्च की गई है, जो एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है। इस फंड के जरिए निवेशकों को ग्लोबल लेवल पर पहुंच वाली मल्टीनेशनल कंपनियों में एक्सपोजर मिलेगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर और अलग अलग मार्केट कैप की मजबूत मल्टीनेशनल कंपनियों के स्टॉक होंगे, जिससे डाइवर्सिफिकेशन का भी लाभ मिलेगा। कोटक एमएनसी फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 7 अक्टूबर, 2024 को खुल रही है और इसमें 21 अक्टूबर, 2024 तक निवेश किया जा सकता है।

ग्लोबल कंपनियों की दीर्घकालिक ग्रोथ

यह फंड निवेशकों को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रदान करता है, जो इन अच्छी तरह से स्थापित ग्लोबल कंपनियों की दीर्घकालिक ग्रोथ क्षमता का लाभ उठाता है। यानी इसमें निवेशकों को मल्टीनेशनल कंपनियों की ग्रोथ का फायदा मिलता है। एमएनसी फंडों में निवेश करने से पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आता है, जिससे रिस्क और अस्थिरता कम होती है। बाजार की अनिश्चितताओं के दौरान यह विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है।

कोटक एमएनसी फंड का लक्ष्य

कोटक एमएनसी फंड का लक्ष्य मल्टीनेशनल कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज में निवेश कर लंबी अवधि में हाई रिटर्न हासिल करना है। फंड में अलग अलग मार्केट कैप यानी लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियों में निवेश की सुविधा है।

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, नीलेश शाह

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, नीलेश शाह ने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियां रिसर्च, इनोवेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ती हैं। ये कंपनियां अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में श्रेष्ठता रखती हैं और उनके पास मजबूत बिजनेस मॉडल होते हैं, जिससे समान सेक्टर की दूसरी कंपनियों की तुलना में उन्हें फायदा मिलता है। कोटक एमएनसी फंड का लक्ष्य मल्टीनेशनल कंपनियों की इसी मजबूती का लाभ उठाना है। साथ ही निवेशकों को अलग अलग सेक्टर, भौगोलिक क्षेत्रों और मार्केट कैप में मार्केट लीडर्स तक पहुंच प्रदान करना है।

इस फंड के साथ, हमारा लक्ष्य उन कंपनियों में निवेश करना है, जिनके पास न सिर्फ मजबूत ग्लोबल फुटप्रिंट हैं, बल्कि मजबूत ग्रोथ क्षमता भी है। हम अलग अलग मार्केट कैप और सेक्टर में बेहतर विकल्पों का चुनाव करेंगे, साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने निवेशकों को वैल्यू प्रदान करना जारी रखें।

advertisement

( किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें )