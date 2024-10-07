scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारRama Steel Tubes: बिक्री बढ़ी लेकिन गिर गया स्टॉक

Rama Steel Tubes: बिक्री बढ़ी लेकिन गिर गया स्टॉक

रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड (RSTL) ने Q2FY25 के लिए, कंपनी ने 50,921.67 टन की प्रभावशाली बिक्री दर्ज की है, जो साल-दर-साल (YoY) 42.32% की वृद्धि और तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) 36.28% की वृद्धि को दिखाता है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2024 12:56 IST

वित्तीय वर्ष की पहली छमाही (H1FY25) के दौरान कुल बिक्री मात्रा 88,287.22 टन रही, जो YoY के आधार पर 4.83% की वृद्धि है। घरेलू स्तर पर मजबूत उपस्थिति और वैश्विक विस्तार के साथ, RSTL स्टील पाइप्स और ट्यूब्स की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

आज इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर एक बजे ये स्टॉक 13.76 रूपये पर कारोबार कर रहा था।
शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें

भारत के स्टील ट्यूब्स, पाइप्स और G.I. पाइप्स सेक्टर में एक प्रमुख निर्माता

वहीं दूसरी ओर Rama Steel Tubes Limited भारत के स्टील ट्यूब्स, पाइप्स और G.I. पाइप्स सेक्टर में एक प्रमुख निर्माता है।शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी के प्रमोटर वर्तमान में 56.33% हिस्सेदारी रखते हैं, जो मार्च 2024 में 56.7% से थोड़ी कम हो गई है। FIIs यानि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी शेयरों में हिस्सेदारी बेची है। जहां जून 2023 में हिस्सेदारी 2.16 प्रतिशत थी, वो जून 2024 में हिस्सेदारी घटकर 0.05 प्रतिशत पर आ गई है।

कंपनी के फंडामेंटल्स

कारोबारी साल 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा महज 6.36 करोड़ रुपये रहा है। जो पिछले साल 7.07 करोड़ रुपये रहा है। ये सालाना आधार पर गिरा है। कंपनी की आमदनी भी गिरावट आई है। कारोबारी साल 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में आमदनी 216 करोड़ रुपये रही है। इसमें भी सालाना आधार पर गिरावट आई है। आमदनी  312 करोड़ रुपये से गिरकर 216 करोड़ रुपये पर आ गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
