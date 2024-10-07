Rama Steel Tubes: बिक्री बढ़ी लेकिन गिर गया स्टॉक

वित्तीय वर्ष की पहली छमाही (H1FY25) के दौरान कुल बिक्री मात्रा 88,287.22 टन रही, जो YoY के आधार पर 4.83% की वृद्धि है। घरेलू स्तर पर मजबूत उपस्थिति और वैश्विक विस्तार के साथ, RSTL स्टील पाइप्स और ट्यूब्स की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

आज इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर एक बजे ये स्टॉक 13.76 रूपये पर कारोबार कर रहा था।

वहीं दूसरी ओर Rama Steel Tubes Limited भारत के स्टील ट्यूब्स, पाइप्स और G.I. पाइप्स सेक्टर में एक प्रमुख निर्माता है।शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी के प्रमोटर वर्तमान में 56.33% हिस्सेदारी रखते हैं, जो मार्च 2024 में 56.7% से थोड़ी कम हो गई है। FIIs यानि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी शेयरों में हिस्सेदारी बेची है। जहां जून 2023 में हिस्सेदारी 2.16 प्रतिशत थी, वो जून 2024 में हिस्सेदारी घटकर 0.05 प्रतिशत पर आ गई है।

कारोबारी साल 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा महज 6.36 करोड़ रुपये रहा है। जो पिछले साल 7.07 करोड़ रुपये रहा है। ये सालाना आधार पर गिरा है। कंपनी की आमदनी भी गिरावट आई है। कारोबारी साल 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में आमदनी 216 करोड़ रुपये रही है। इसमें भी सालाना आधार पर गिरावट आई है। आमदनी 312 करोड़ रुपये से गिरकर 216 करोड़ रुपये पर आ गई है।