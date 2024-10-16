HAL, Mazagaon Dock, BEML, BEL, BDL, Paras Defence: इन स्टॉक्स के नए टारगेट क्या?

दूसरी तिमाही के नतीजों से पहले डिफेंस शेयरों पर नजर रखी जा सकती है। निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने हाल ही में शेयर कीमतों में गिरावट के बाद इन डिफेंस स्टॉक्स में नए टारगेट्स दिए हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि इन डिफेंस स्टॉक्स में 5-20 प्रतिशत की गिरावट आई है, लिहाजा इन स्टॉक्स को फिर से निवेश के लिए सोचा जा सकता है।

निर्मल बंग ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने दूसरी तिमाही में मजबूत ऑर्डर की जानकारी दी है।

क्या कहना है ब्रोकरेज का:

Bharat Dynamics Limited

भारत डायनेमिक्स (BDL) प्रबंधन ने वित्त वर्ष 25 के लिए 30 प्रतिशत की Revenue Growth का अनुमान लगाया है, जिसमें वित्त वर्ष 25 की तीसरी और चौथी तिमाही में बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है। कंपनी को आकाश हथियार प्रणाली के लिए अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिल रहे हैं। कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक है जो अगले 6-7 सालों में पूरी कर ली जाएगी।

Bharat Electronics Limited

वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में, BEL ने 19 अरब रुपये के ऑर्डर के तहत, आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 100 कंट्रोल सेंटर समय से पहले ही डिलीवर कर दिए। अंतरिक्ष उत्पादों को विकसित करने के लिए कनाडा की रेलियासैट इंक के साथ सहयोग के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके अतिरिक्त, इसने स्वदेशी एक्स बैंड मल्टी-फंक्शन रडार के लिए कोचीन शिपयार्ड से 850 करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल किया, जिससे नौसेना रक्षा प्रणालियों में इसकी उपस्थिति बढ़ गई।

BEML (बीईएमएल)

वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में BEML ने 610 करोड़ रुपये का ऑर्डर इनफ्लो दर्ज किया, जो कि पिछले साल की तुलना में 66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। क्लोजिंग ऑर्डर बुक 11,800 करोड़ रुपये रही, जो कि पिछले साल की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रबंधन को वित्त वर्ष 2025 में 25,000-30,000 करोड़ रुपये के पर्याप्त ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से रेल और मेट्रो सेगमेंट द्वारा संचालित है। कंपनी को वित्त वर्ष 2025 तक 10 वंदे भारत ट्रेनें देने की भी उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के लिए निर्मल बंग को 970 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है।

डेटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड

Q1FY25 में, डेटा पैटर्न ने 1,020 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक की सूचना दी, जिसमें DRDO से 38.10 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर शामिल हैं। कंपनी के पास 100 से अधिक निर्यात ऑर्डर हैं, मुख्य रूप से यूके, इज़राइल, दक्षिण कोरिया और यूरोप से, यूरोप और दक्षिण कोरिया के लिए रडार डिलीवरी Q3FY25 में शुरू होने की उम्मीद है। प्रबंधन ने वित्त वर्ष 25 में 20-25 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो मजबूत बौद्धिक संपदा और कम आयात सामग्री द्वारा संचालित है, जिससे 35-40 प्रतिशत के उच्च एबिटा मार्जिन को बनाए रखने की उम्मीद है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

एचएएल प्रबंधन ने वित्त वर्ष 25-28 के दौरान 15-18 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसमें मरम्मत और ओवरहाल (आरओएच) सेवाओं का योगदान 9-10 प्रतिशत है। कंपनी लाभप्रदता मार्जिन में सुधार के लिए लागत अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एचएएल अपने नागरिक हेलीकॉप्टर, एएलएच ध्रुव को उन्नत ग्लास कॉकपिट के साथ महत्वपूर्ण रूप से उन्नत कर रहा है और इसके लिए नागरिक प्रमाणन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

शक्ति इंजन, रक्षा क्षेत्र से परे इसके उपयोग का विस्तार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, HAL वित्त वर्ष 2025 की 31 अक्टूबर तक भारतीय वायुसेना को पहला LCA तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान देने के लिए तैयार है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में, HAL

Su-30MKI विमान के लिए 240 इंजन के अनुबंध के अंतर्गत पहला AL-31FP एयरो क्यू इंजन वितरित किया गया, जिसकी डिलीवरी आठ वर्षों में होने की उम्मीद है।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स वित्त वर्ष 2025 में एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी देने के लिए तैयार है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही तक कंपनी की ऑर्डर बुक 36,800 करोड़ रुपये थी। प्रमुख संभावित परियोजनाओं में P75-I पनडुब्बी, चार P17A स्टील्थ फ्रिगेट, चार अगली पीढ़ी के विध्वंसक और P17 ब्रावो परियोजना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स मलेशिया, ब्राजील, इंडोनेशिया और यूएई जैसे देशों से आठ अगली पीढ़ी के कोरवेट और वाणिज्यिक पोत ऑर्डर के लिए बोली लगाने की योजना बना रहा है।

Paras Defence Limited

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अप्रैल 2024 तक, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की ऑर्डर बुक 600 करोड़ रुपये थी, प्रबंधन को उम्मीद है कि यह वित्त वर्ष 25 के लिए पूरे साल के राजस्व का 2 गुना बनाए रखेगा और वित्त वर्ष 28 तक 1,170 करोड़ रुपये की परियोजना वृद्धि करेगा, जो ऑप्टिकल और ऑप्ट्रोनिक्स सिस्टम से 40 प्रतिशत, रक्षा इंजीनियरिंग से 43 प्रतिशत और एंटी-ड्रोन सिस्टम से 17 प्रतिशत की वृद्धि के कारण है। कंपनी ने हाल ही में 1,035 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से क्यूआईपी के जरिए 135.20 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी के लिए है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में,

पारस को 244 साइट-25एचडी ईओ सिस्टम की आपूर्ति के लिए लार्सन एंड टुब्रो से 3 अरब रुपये का ऑर्डर मिला, जिससे रक्षा क्षेत्र में उसके पोर्टफोलियो को मजबूती मिली।