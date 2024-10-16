Cochin Shipyard Share: सरकार OFS के जरिये बेचेगी इतनी हिस्सेदारी

Cochin Shipyard में भारत सरकार 5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचेगी। ऑफर फॉर सेल 16 से 17 अक्टूबर तक खुला रहेगा। 1540 रुपये प्रति शेयर के रेट सरकार ऑफर फॉर सेल में कोचीन शिपयार्ड के शेयर बेचने जा रही है। Department of Investment and Public Asset Management के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बिक्री के लिए प्रस्ताव बुधवार से गैर-खुदरा निवेशकों के लिए खुलेगा।

स्टॉक एक्सचेंज के पास रेगुलेटरी फाइलिंग में कोचीन शिपयार्ड ने बताया कि OFS में बेस ऑफर के तहत 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले कुल 65,77,020 शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं जो कि 2.50 प्रतिशत है। ओवरसब्सक्रिप्शन होने पर 2.50 प्रतिशत और हिस्सेदारी बेचा जाएगा। कोचीन शिपयार्ड के ऑफर फॉर सेल के लिए 1540 रुपये प्रति शेयर फ्लोर प्राइस तय किया गया है।

ये ऑफर फॉर सेल दो ट्रेडिंग सेशन तक चलेगा जिसमें 16 और 17 अक्टूबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों पर अलग से विंडो में ऑफर किया जाएगा। सुबह 9.15 बजे से ऑफर खुलेगा और 3.30 बजे बंद होगा। 16 अक्टूबर को नॉन-रिटेल इंवेस्टर्स ट्रेडिंग सेशन के दौरान कोचीन शिपयार्ड के ओएफएस में आर्डर कर सकेंगे। रिटेल इंवेस्टर्स के साथ ही कंपनी के एम्पलॉय 17 अक्टूबर को आर्डर प्लेस कर सकेंगे। जबकि वैसे नॉन-रिटेल इंवेस्टर्स जिन्होंने अनअलॉटेड बिड्स को कैरी फॉरवर्ड करने का निर्णय लिया है वो 17 अक्टूबर को बिड कर सकते हैं।

कंपनी ने जानाकरी दी है कि Cochin Shipyard के ऑफर फॉर सेल में ऑफर किए जा रहे शेयर्स में 25 प्रतिशत कम से कम म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए रिजर्व रहेगा। 10 प्रतिशत रिटेल निवेशकों के लिए OFS में शेयर्स रिजर्व रखा गया है। 2 लाख रुपये तक के शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक आवेदन कर सकते हैं. 25000 इक्विटी शेयर्स कर्मचारियों के लिए रिजर्व है. कंपनी के एम्पलॉयज 2 लाख रुपये तक के शेयर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। Cochin Shipyard भारत में अग्रणी जहाज निर्माण और मरम्मत यार्डों में से एक है। इसके पास अपतटीय निर्माण और भविष्य के विस्तार के लिए एक विशेष क्षेत्र भी है।