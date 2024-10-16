scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारप्रमोटर्स को Vedanta के शेयर क्यों रखने पड़े गिरवी?

प्रमोटर्स को Vedanta के शेयर क्यों रखने पड़े गिरवी?

अनिल अग्रवाल की कंपनी Vedanta Ltd. के शेयर अचानक से फोकस में आ गए हैं। वेदांता लिमिटेड की प्रमोटर यूनिट Vedanta Resources ने 125 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। आइये जानते हैं इस डील की पूरी डिटेल्स..

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 16, 2024 10:46 IST
Vedanta is a fitting case of all the cylinders firing together, ICICI Securities said. Dividend yield of 5–6 per cent over the next three years is an additional sweetener, it said. 
Vedanta is a fitting case of all the cylinders firing together, ICICI Securities said. Dividend yield of 5–6 per cent over the next three years is an additional sweetener, it said. 

अनिल अग्रवाल की कंपनी Vedanta Ltd. के शेयर अचानक से फोकस में आ गए हैं। Vedanta Ltd. के प्रमोटर ने लिस्टेड कंपनी के शेयर गिरवी रखकर 125 मिलियन डॉलर जुटाए है। अनिल अग्रवाल की कंपनी माइनिंग कंपनी  Vedanta Ltd. की प्रमोटर यूनिट Vedanta Resources ने 125 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि प्रमोटर ये रकम शेयरों के गिरवी रखकर हासिल करने जा रहे हैं।

advertisement

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक वेदांता रिसोर्सेज, जो कि एक नॉन लिस्टेड प्रमोटर entity है, इस सुविधा के तहत उधारकर्ता है। Standard Chartered Bank Singapore Ltd. इस एग्रीमेंट का आयोजक, एजेंट और लैंड है, जो 10 अक्टूबर, 2024 को साइन हुआ। फाइलिंग में आगे कहा गया है कि यह फैसलिटी एग्रीमेंट VRL ग्रुप की कैश फ्लो आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है।

आपको बता दें कि इस फैसले का कंपनी के शेयर पर असर नहीं होगा। लेकिन वेदांता लिमिटेड पर कोई देनदारी नहीं रहेगी। वेदांता हाल ही में चर्चा में आया था, जब कंपनी ने चौथे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए अपनी बोर्ड बैठक को पहले स्थगित किया और फिर रद्द कर दिया. लेकिन डिविडेंड की अगली तारीख का कोई ऐलान नहीं हुआ है.

इस फैसले से Vedanta Ltd के शेयरों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। साल 2024 में स्टॉक में 90 प्रतिशत का उछाल देखा गया है। साल 2021 के बाद से स्टॉक का ये सबसे बेहतर परफॉर्मेस चल रही है। निवेशकों का पैसा लगभग डबल हो गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 16, 2024