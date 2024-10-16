Waaree Energies IPO के लिए प्राइस बैंड तय, जानिए ग्रे मार्केट में क्या है स्थिति

सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी Waaree Energies के IPO में निवेशक 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच पैसा लगा सकेंगे। कंपनी ने ₹1,427 से ₹1,503 के बीच प्राइस बैंड तय कर दिया है। एक लॉट में निवेशक 9 शेयर्स के लिए बोली लगा पाएंगे। साथ ही मल्टीपल शेयरों के लिए भी बोली लगाई जा सकती है। अपर बैंड के हिसाब से देखें तो कंपनी ₹4,321 करोड़ जुटाने का इरादा रखती है, जिसमें ₹3,600 करोड़ का फ्रैश इश्यू हैं, साथ ही 48 लाख इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) भी शामिल है। Waaree Energies की लिस्टिंग के बाद अपर बैंड के आधार पर कंपनी का मार्केट कैप ₹43,179 करोड़ का हो जाएगा।

प्रमोटर्स

OFS के तहत प्रमोटर, Waaree Sustainable Finance Private Ltd और शेयरहोल्डर Chandurkar Investments Private अपने शेयर बेचेंगे। मुंबई आधारित कंपनी इस ताजा इश्यू के जरिए फंड का इस्तेमाल ओडिशा में 6GW (गिगावॉट) इन्गोट वेफर, सोलर सेल और सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसलिटी स्थापित करेगी। इसके अलावा एक हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।

लिस्टिंग कब?

Waaree Energies IPO के आवंटन की प्रक्रिया 24 अक्टूबर को खत्म होने की उम्मीद है, जबकि यह इश्यू BSE, NSE पर लिस्ट होगा, जिसमें लिस्टिंग की अस्थायी तारीख 28 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है।

Waaree Energies GMP

Investorgain.com के मुताबिक कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 223 रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ग्रे मार्केट में शेयरों के प्रीमियम ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं।

बिजनेस मॉडल

Waaree Energies, जो भारत में सोलर एनर्जी इंडस्ट्री के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। कंपनी का ध्यान PV मॉड्यूल निर्माण पर है, जिसकी कुल इंस्टॉल्ड क्षमता 30 जून 2023 तक 12 GW है। कंपनी गुजरात के सूरत, तुम्ब, नंदिग्राम और चिकली में और उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंडोसोलर सुविधा समेत पांच मैन्युफैक्चरिंग फैसलिटी का संचालन करती है।

रिजल्ट और लीड मैनेजर्स

Waaree Energies Ltd के रेवेन्यू में 70% बढ़ोतरी और प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) में वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2023 के बीच 155% की बढ़ोतरी हुई है। Axis Capital, IIFL Securities, Jefferies India, Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Ltd, SBI Capital Markets, Intensive Fiscal Services और ITI Capital इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स हैं।

कंपनी ने पहले सितंबर 2021 में SEB I के साथ IPO लॉन्च करने के लिए कागजात दाखिल किए थे, लेकिन बाद में IPO की पेशकश को स्थगित कर दिया था। प्रस्ताव में 1,350 करोड़ रुपये के कुल नए शेयरों का इश्यू और मौजूदा शेयरधारकों और प्रमोटरों द्वारा 40,07,500 इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल थी।