Tech Mahindra Dividend Record Date: महिंद्रा ग्रुप की आईटी कंपनी Tech Mahindra Ltd ने आज अपने जनवरी-मार्च (Q4) तिमाही के वित्तीय नतीजों को जारी करने के साथ-साथ निवेशकों के लिए 600% का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है।

कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं है लेकिन बुक क्लोजर डेट के बारे में बताया है जिससे रिकॉर्ड डेट के बारे में पता लगाया जा सकता है। चलिए जानते हैं हर शेयर पर निवेशकों की कितनी कमाई होगी।

Tech Mahindra Dividend

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो निवेशकों को हर शेयर पर 600% का फाइनल डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी निवेशकों को 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड देगी।

Tech Mahindra Dividend Record Date

कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं है लेकिन बुक क्लोजर डेट बताया है। कंपनी ने 5 जुलाई 2025 - 17 जुलाई 2025 तक के लिए बुक क्लोजर डेट सेट किया है।

रिकॉर्ड डेट आमतौर पर बुक क्लोजर डेट से एक दिन पहले निर्धारित की जाती है। इस हिसाब से Tech Mahindra Dividend की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई 2025 होगी।

Tech Mahindra Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अक्टूबर 2024 में 15 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2024 में 28 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 12 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 32 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2022 में 18 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Tech Mahindra Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.47% या 6.80 रुपये की तेजी के साथ 1446.10 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.49% या 7 रुपये चढ़कर 1,446.60 रुपये पर बंद हुआ।

Tech Mahindra Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर करीब 1 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 10 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 186 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।