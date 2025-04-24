29 अप्रैल 2025 तक रडार पर रहेगा ये दिग्गज NBFC स्टॉक! कंपनी करेगी एक साथ 3 बड़े ऐलान?

Stock in Focus: दिग्गज NBFC कंपनी Bajaj Finance Ltd का शेयर आज लाल निशान पर बंद हुआ है। यह स्टॉक 29 अप्रैल तक निवेशकों की रडार पर रहेगा। दरअसल 29 अप्रैल को कंपनी एक साथ 3 बड़े फैसले ले सकती है जिसका सीधा असर शेयर प्राइस और शेयरधारकों पर पड़ेगा।

Bajaj Finance Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.30% या 28.15 रुपये गिरकर 9298.10 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.35% या 33 रुपये टूटकर 9,290 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी कर सकती है 3 बड़े ऐलान

बीते मंगलवार 23 अप्रैल को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि आगामी 29 अप्रैल को बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होनी है जहां बोर्ड मेंबर्स स्पेशल अंतरिम डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर की घोषणा कर सकते हैं।

कंपनियां क्यों करती है स्टॉक स्प्लिट?

अगर किसी कंपनी को ये लगे की उसके 1 इक्विटी शेयर की कीमत बहुत ज्यादा है तो इस स्थित में कंपनी स्टॉक स्प्लिट की घोषणा करती है ताकी शेयर की कीमत कम हो और निवेशक इसकी ओर अधिक आकृषित हों और बाजार में कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़े।

Bajaj Finance Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार जून 2024 में 36 रुपये का डिविडेंड, जून 2023 में 30 रुपये का डिविडेंड, जून 2022 में 20 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2021 में 10 रुपये का डिविडेंड और मार्च 2020 में भी 10 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Bajaj Finance Bonus History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार सितंबर 2016 में 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था।

Bajaj Finance Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 30 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 369 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।