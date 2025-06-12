सिर्फ जॉब नहीं, वीकेंड पर करें ये 8 काम और कमाएं ₹25,000 तक एक्स्ट्रा इनकम

तेजी से बढ़ती महंगाई और जीवनशैली के बढ़ते खर्चों के बीच अब सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना समझदारी नहीं मानी जाती। यही वजह है कि आजकल युवा अपने वीकेंड्स को “छुट्टी” नहीं, बल्कि “कमाई” का मौका मानते हैं। अगर आप भी शनिवार-रविवार को फुर्सत की बजाय आमदनी का जरिया बनाना चाहते हैं, तो यहां हम आपको बताते हैं 8 ऐसे साइड जॉब्स, जो वीकेंड पर करके आप महीने में ₹25,000 तक कमा सकते हैं।

ऑनलाइन इवेंट्स में टेक्निकल सपोर्ट या मॉडरेटर बनें

आजकल वीकेंड पर वेबिनार, वर्चुअल वर्कशॉप्स और ऑनलाइन क्लासेस की भरमार है। इन इवेंट्स में टेक सपोर्ट, मॉडरेशन या लाइव Q&A मैनेज करने के लिए लोग ₹2,000–₹5,000 तक प्रति इवेंट देते हैं। टेक सेवी लोग इस मौके का फायदा उठा सकते हैं।

लोकल टूर गाइड बनें

अगर आप टूरिस्ट लोकेशन वाले इलाके में रहते हैं और अपने शहर को अच्छे से जानते हैं, तो आप वीकेंड में छोटे ग्रुप्स को टूर करवा सकते हैं। प्रति टूर ₹3,000–₹6,000 की कमाई संभव है।

क्राफ्टिंग या नेचुरल प्रोडक्ट्स बेचें

नेचुरल स्किनकेयर, सोया कैंडल्स, हैंडमेड गिफ्ट्स जैसी चीज़ें बनाकर ऑनलाइन या सोशल मीडिया के जरिए बेचें। हर यूनिट पर ₹200–₹1,000 तक का मार्जिन मिल सकता है।

भाषा सिखाएं

अगर आपको कोई लोकल या विदेशी भाषा आती है, तो वीकेंड पर ऑनलाइन क्लासेज लें। एक क्लास के लिए ₹500–₹1,000 आसानी से मिल सकते हैं।

फ्रीलांस राइटिंग

अगर आपको लिखने में रुचि है, तो ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग शुरू करें। कई वेबसाइट्स इसके लिए ₹500–₹2,000 प्रति आर्टिकल तक देती हैं।

वीकेंड फोटोग्राफर बनें

अगर आपके पास कैमरा और अच्छी फोटोग्राफी स्किल्स हैं, तो शादियों, बर्थडे या स्टॉक फोटोज बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है।

म्यूजिक क्लासेस लें

अगर आप किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में दक्ष हैं, तो बच्चों या युवाओं को सिखाएं। इससे प्रैक्टिस भी होगी और आमदनी भी बढ़ेगी।

योगा या फिटनेस ट्रेनर बनें

वीकेंड पर सुबह-शाम ऑनलाइन या ऑफलाइन योगा/फिटनेस क्लासेज़ लेकर आप ₹500–₹1,000 प्रति सेशन कमा सकते हैं।