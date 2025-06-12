scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगराजा रघुवंशी और सोनम की थी लाखों की कमाई, दोनों के परिवार करते ये बिजनेस

राजा रघुवंशी और सोनम की थी लाखों की कमाई, दोनों के परिवार करते ये बिजनेस

मेघालय हनीमून मर्डर केस में नाम आने के बाद सोनम रघुवंशी सुर्खियों में है। वह इंदौर के एक समृद्ध बिजनेस परिवार से आती है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 12, 2025 10:45 IST
Sonam Raghuvanshi
मंगलसूत्र और अंगूठी से मेघालय पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी

मेघालय हनीमून मर्डर केस में नाम आने के बाद सोनम रघुवंशी सुर्खियों में है। वह इंदौर के एक समृद्ध बिजनेस परिवार से आती है। उसके पिता देवी सिंह रघुवंशी का प्लाईवुड और डेकोरेटिव लैमिनेट का पुराना और अच्छा कारोबार है। परिवार की कमाई अच्छी है और यह बिजनेस न केवल इंदौर में बल्कि गुजरात तक फैला है।

advertisement

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनम इंदौर यूनिट में एचआर हेड की भूमिका निभाती थी। गुजरात यूनिट की जिम्मेदारी उसका भाई गोविंद रघुवंशी संभालता है। कहा जा रहा है कि सोनम की मुलाकात राज कुशवाहा से कंपनी में काम के दौरान ही हुई थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर रिश्ते गहरे हो गए और बाद में वही रिश्ता एक बड़ी साजिश में बदल गया।

सोनम की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि सोनम के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके खाते में 20 लाख रुपये थे। उन्होंने दावा किया कि ये पैसे उसके पापा ने ही डाले थे। उनका यह भी आरोप है कि सोनम ने इस पैसे का इस्तेमाल साजिश को अंजाम देने में किया।

भारत का प्लाईवुड सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, डेकोरेटिव लैमिनेट का बाजार 2024 में लगभग 1.89 अरब डॉलर (करीब 16,000 करोड़ रुपये) का था। वहीं, भारतीय प्लाईवुड इंडस्ट्री 2023 में 1.59 अरब डॉलर का था, और 2032 तक इसके 2.66 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, राजा रघुवंशी का परिवार भी इंदौर में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है। वह खुद इस बिजनेस को संभालते थे। लोडिंग सर्विस से लेकर अन्य ट्रांसपोर्ट सेवाएं देने का उनका काम अच्छा चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजा हर महीने लगभग 60,000 से एक लाख रुपये तक कमाते थे।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 12, 2025