अब महिलाओं को UPSC/BPSC की पढ़ाई के लिए मिलेंगे पैसे, ये राज्य दे रही तोहफा

बिहार सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसका नाम है नारी शक्ति योजना (Nari Shakti Yojana)।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 12, 2025 15:16 IST
girls students
आज के दौर में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। पढ़ाई, नौकरी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो भी जमकर मेहनत कर रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसका नाम है नारी शक्ति योजना (Nari Shakti Yojana)।

इस योजना के तहत अगर कोई लड़की UPSC या BPSC की प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेती है, तो सरकार उसे मेन्स की तैयारी के लिए पैसे देती है।

कितने पैसे मिलते हैं इस योजना में?

  • UPSC प्री पास करने पर मिलेंगे 1 लाख रुपये
  • BPSC प्री पास करने पर मिलेंगे 50 हजार रुपये

सरकार ये पैसा सीधे छात्रा के बैंक खाते में भेजती है। हाल ही में करीब 2955 लड़कियों को 50-50 हजार रुपये दिए गए हैं।

कौन ले सकता है फायदा?

  • लड़की बिहार की रहने वाली होनी चाहिए।
  • UPSC या BPSC की प्रीलिम्स (पहली) परीक्षा पास की होय़
  • उसके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए।

इस योजना में सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसा ही नहीं, बल्कि और भी मदद मिलती है। सरकार स्वरोजगार यानी खुद का काम शुरू करने के लिए ट्रेनिंग देती है। वहीं, जरूरत पड़ने पर लोन और सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा वर्किंग वूमन के लिए हॉस्टल और चाइल्ड केयर सेंटर भी दिया जाता है।

कैसे करें आवेदन?

स्टेप 1: सबसे पहले बिहार सरकार की समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: वहां जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 3: नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें।

स्टेप 4: फिर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सबमिट कर दें।

जरूरी डॉक्यूमेंट क्या-क्या हैं?

  • आधार कार्ड
  • बिहार का निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • एजुकेशन सर्टिफिकेट
  • मोबाइल नंबर
     

Jun 12, 2025