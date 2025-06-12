scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगAhmedabad Plane Crash: ये दो पायलट उड़ा रहे थे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171

Ahmedabad Plane Crash: ये दो पायलट उड़ा रहे थे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171

घटनास्थल से उठता काला धुआं इस टक्कर की गंभीरता को दर्शा रहा था। अब सवाल यह है कि इस विमान को कौन दो पायलट चला रहे थे?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 12, 2025 15:47 IST

अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान की भयावह तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुकी हैं। रनवे 23 से दोपहर 1:39 बजे (0809 UTC) पर टेकऑफ के कुछ ही मिनट बाद एअर इंडिया का विमान AI-171 क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि क्रैश हुआ प्लेन बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर था, जो 11 साल पुराना था। हादसे में 242 लोग सवार थे जिसमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू मेंबर थे।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हादसे के तुरंत बाद विमान से संपर्क टूट गया। टेकऑफ के बाद पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को मेडे कॉल भेजा, जो किसी आपात स्थिति का संकेत होता है। लेकिन इसके बाद विमान ने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। कुछ ही पलों में विमान एयरपोर्ट की रडार के बाहर जमीन से टकरा गया। घटनास्थल से उठता काला धुआं इस टक्कर की गंभीरता को दर्शा रहा था। अब सवाल यह है कि इस विमान को कौन दो पायलट चला रहे थे?

कैप्टन सुमीत सभरवाल
इस विमान की कमान संभाल रहे थे कैप्टन सुमीत सभरवाल। उनके पास 8200 घंटे का उड़ान अनुभव है। वे लीनियर ट्रांजिशन कोर्स (LTC) के तहत उड़ान भर रहे थे। हालांकि यह अनुभव एक वाणिज्यिक विमान की जिम्मेदारी के लिहाज से सीमित माना जाता है।

फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर
विमान में उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर क्लाइव कुंदर मौजूद थे। क्लाइव के पास मात्र 11 घंटे का फ्लाइट अनुभव था। यह आंकड़ा पायलट प्रशिक्षण के शुरुआती चरणों में गिना जाता है।

फर्स्ट ऑफिसर की भूमिका क्या होती है?
फर्स्ट ऑफिसर, जिसे को-पायलट भी कहा जाता है, उड़ान संचालन में कैप्टन की सहायता करता है। आमतौर पर वह कम अनुभव वाला होता है और पांच साल या पर्याप्त उड़ान घंटे पूरे करने पर कैप्टन के तौर पर प्रमोट किया जाता है।

इस हादसे ने विमानन सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 12, 2025