scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगएअर इंडिया का प्लेन क्रैश! अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुई घटना - 242 लोग थे सवार

एअर इंडिया का प्लेन क्रैश! अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुई घटना - 242 लोग थे सवार

क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उठता देखा गया है और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि क्रैश हुआ प्लेन बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर था, जो 11 साल पुराना था। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 12, 2025 14:56 IST

अहमदाबाद में एअर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक-ऑफ के तुरंत बाद हुआ। क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उठता देखा गया है और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि क्रैश हुआ प्लेन बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर था, जो 11 साल पुराना था। यह एअर इंडिया का विमान AI-171 था।

advertisement

यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक-ऑफ के कुछ ही देर बाद मेघानीनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो एयरपोर्ट से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। हादसे के तुरंत बाद, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुँच गईं और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अहमदाबाद से लंदन जा रही इस फ्लाइट में कुल 242 यात्री सावर थे जिसकी पुष्टी राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष ने की है। 

सोशल मीडिया पर दुर्घटनास्थल से धुएं का काला गुबार आसमान में उठता हुआ दिखाने वाले कई वीडियो वायरल हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की तैनाती की जा चुकी है, जबकि बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी दुर्घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं। अधिकारियों ने अभी तक हादसे के कारण की पुष्टि नहीं की है।

अग्निशमन अधिकारी जयेश खड़िया ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।

पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे मौजूद

सूत्रों के अनुसार, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। NDRF ने पुष्टि की है कि गांधीनगर से उसकी 90 कर्मियों वाली तीन टीमें दुर्घटनास्थल पर भेजी गई हैं, और वडोदरा से तीन अतिरिक्त टीमें भी रवाना की जा रही हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 12, 2025