NB ट्रेड एंड फाइनेंस और सनराइज फिनसर्व की साझेदारी से अब लोन लेना होगा और भी आसान

B ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) है, उसने सनराइज फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है।

New Delhi,UPDATED: Jun 12, 2025 15:44 IST

देश में अब लोन लेना आसान और तेज़ होने वाला है। NB ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) है, उसने सनराइज फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस कदम का मकसद है लोन देने की प्रक्रिया को आसान बनाना और लोगों को समय पर लोन देना।

ये साझेदारी खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। यहां के गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले लोग अब कम कागजों और तेज़ प्रक्रिया के साथ लोन ले सकेंगे।

ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा?
NB ट्रेड एंड फाइनेंस अब सनराइज फिनसर्व की मदद से लोन प्रोसेस को और भी बेहतर बनाएगा। इसका मतलब है कि अब लोन के लिए अप्लाई करने से लेकर पैसा मिलने तक का समय पहले से कम लगेगा। कंपनी का लक्ष्य है कि अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी लोगों तक लोन की सुविधा आसानी से पहुंचाई जाए।

इस साझेदारी से उन लोगों को भी फायदा होगा जिनके पास बैंक की सुविधाएं कम हैं लेकिन उन्हें किसी छोटे बिजनेस, पढ़ाई या मेडिकल जरूरत के लिए पैसे की जरूरत है।

कमाई में शानदार बढ़त

NB ट्रेड एंड फाइनेंस ने पिछले सालों के मुकाबले अच्छा मुनाफा कमाया है।

  • कंपनी ने साल 2025 में 4.95 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया, जो पिछले साल के मुकाबले 217% ज्यादा है।
  • कुल कमाई 92% बढ़कर 19.73 करोड़ रुपये हो गई है।

ये दिखाता है कि कंपनी का कारोबार अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है।

ग्रीन एनर्जी और स्टार्टअप को भी मिलेगा लोन

कंपनी अब पर्यावरण से जुड़े कामों जैसे सोलर पैनल, पवन ऊर्जा और ई-व्हीकल चार्जिंग जैसी परियोजनाओं में भी लोन दे रही है। इसके अलावा जो स्टार्टअप पर्यावरण या समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें भी कंपनी से मदद मिल सकती है।

Published On:
Jun 12, 2025