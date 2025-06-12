Air India Plane Crash: MAYDAY... MAYDAY... MAYDAY...पायलट ने जारी किया मेडे कॉल, जब तक जवाब आता तब तक...

Ahmedabad Plane Crash: गुरुवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोइंग 787 विमान (VT-ANB), जो लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान संख्या AI-171 के तहत रवाना हुआ था, ने टेकऑफ के तुरंत बाद ‘MAYDAY’ कॉल जारी की, लेकिन इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से उसका संपर्क टूट गया।

नियामक संस्था DGCA के बयान के अनुसार, "विमान ने 13:39 IST पर रनवे 23 से उड़ान भरी थी और टेकऑफ के फौरन बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट की रडार से बाहर जमीन पर गिर पड़ा। दुर्घटनास्थल से गहरा काला धुआं उठता देखा गया।”

विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें दो पायलट और दस केबिन क्रू शामिल थे। फ्लाइट के पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल थे, जिनके पास 8200 घंटे का उड़ान अनुभव था, जबकि को-पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे का अनुभव था।

‘MAYDAY’ कॉल किसी भी विमानन इमरजेंसी में उच्चतम स्तर की चेतावनी होती है। इसका अर्थ होता है कि विमान गंभीर संकट में है जैसे- इंजन फेल होना, आग लगना या नियंत्रण खो जाना।

यह विमान अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में क्रैश हुआ जिसे अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है। घटनास्थल पर दमकल की कई गाड़ियां भेजी गईं। फायर अधिकारी जयेश खडिया ने बताया, “विमान गिरने के बाद उसमें आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए फायर टेंडर मौके पर भेजे गए।”

अहमदाबाद पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने कहा, “एक विमान एयरपोर्ट के पास मेघाणी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि किस तरह का विमान था।”

DGCA की जांच टीम दिल्ली से रवाना हो चुकी है और घटनास्थल पर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल हताहतों या दुर्घटना के कारण को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। बचाव कार्य जारी है और प्रशासन ने आम जनता से क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है।