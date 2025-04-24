scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार20 रुपये से कम का ये स्टॉक बना रॉकेट, 5 साल में दिया 960% रिटर्न

Multibagger Penny Stock: शेयर बाजार जैसे विशाल महासागर में कई ऐसे छोटे स्टॉक्स है जिसने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। हम आपको आर्टिकल में एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसने पांच साल में 960 फीसदी का रिटर्न दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 24, 2025 16:54 IST
इन छुटकू शेयर ने दिया शानदार रिटर्न

Multibagger Stock: शेयर बाजार में कई छोटे स्टॉक्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन Sindhu Trade Links Ltd ने जो कारनामा किया है वो सच में चौंकाने वाला है। गुरुवार को इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखी गई और इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम आम दिनों की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा रही। इससे साफ है कि निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के शेयर आज 3.21 फीसदी की तेजी के साथ 20.01 रुपये के भाव पर बंद हुए।

पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी बुधवार को इस स्टॉक ने ₹18.07 से छलांग लगाकर ₹19.65 तक पहुंच बना ली। सिर्फ एक दिन में ही इस शेयर में 8.74% की बढ़त देखी गई। अगर इसे पिछले एक साल की सबसे कम कीमत ₹12.90 से तुलना करें तो ये अब तक 52% ऊपर चढ़ चुका है। पांच सालों में इसने करीब 960% रिटर्न देकर खुद को एक दमदार multibagger penny stock साबित किया है।

सिर्फ एक बिजनेस नहीं, कई सेक्टर में काम

Sindhu Trade Links एक multi-sector कंपनी है। इसका मुख्य काम कोल ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स का है।  इसके साथ ही यह कंपनी पेट्रोल पंप, बायोमास से बिजली बनाना, विदेशों में कोयला खनन, मीडिया और लोन देने जैसे कई सेक्टर में सक्रिय है। इसका बिजनेस मॉडल काफी diversified है, जिससे कंपनी को कई तरफ से कमाई होती है।

कंपनी के तिमाही नतीजे काफी शानदार नहीं रहे हैं। Q3 FY25 में कंपनी को ₹7.47 करोड़ का घाटा हुआ है, लेकिन जब हम पूरे नौ महीनों यानी 9MFY25 के आंकड़े देखें तो कंपनी ने ₹180.57 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। 

बड़े निवेशकों की भी पड़ी नजर

अब इस स्टॉक में सिर्फ छोटे रिटेल निवेशक ही नहीं, बल्कि विदेशी निवेशक भी दिलचस्पी ले रहे हैं। मार्च 2025 की तिमाही में FIIs ने इस कंपनी में 6.77 लाख शेयर खरीदे हैं। 

कम कीमत, ज्यादा मुनाफा देने वाला स्टॉक

सबसे खास बात यह है कि यह स्टॉक अभी भी ₹20 से कम कीमत पर मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो निवेशक कम दाम में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं उनके लिए यह किसी मौके से कम नहीं है। Sindhu Trade Links Ltd एक ऐसा स्टॉक बनकर उभरा है जो दिखने में छोटा है, लेकिन रिटर्न देने में बड़े-बड़ों को पीछे छोड़ रहा है। ₹3,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप वाली यह स्मॉल कैप कंपनी आने वाले समय में और तेजी पकड़ सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
