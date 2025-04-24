Multibagger Stock: शेयर बाजार में कई छोटे स्टॉक्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन Sindhu Trade Links Ltd ने जो कारनामा किया है वो सच में चौंकाने वाला है। गुरुवार को इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखी गई और इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम आम दिनों की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा रही। इससे साफ है कि निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के शेयर आज 3.21 फीसदी की तेजी के साथ 20.01 रुपये के भाव पर बंद हुए।

पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी बुधवार को इस स्टॉक ने ₹18.07 से छलांग लगाकर ₹19.65 तक पहुंच बना ली। सिर्फ एक दिन में ही इस शेयर में 8.74% की बढ़त देखी गई। अगर इसे पिछले एक साल की सबसे कम कीमत ₹12.90 से तुलना करें तो ये अब तक 52% ऊपर चढ़ चुका है। पांच सालों में इसने करीब 960% रिटर्न देकर खुद को एक दमदार multibagger penny stock साबित किया है।

सिर्फ एक बिजनेस नहीं, कई सेक्टर में काम

Sindhu Trade Links एक multi-sector कंपनी है। इसका मुख्य काम कोल ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स का है। इसके साथ ही यह कंपनी पेट्रोल पंप, बायोमास से बिजली बनाना, विदेशों में कोयला खनन, मीडिया और लोन देने जैसे कई सेक्टर में सक्रिय है। इसका बिजनेस मॉडल काफी diversified है, जिससे कंपनी को कई तरफ से कमाई होती है।

कंपनी के तिमाही नतीजे काफी शानदार नहीं रहे हैं। Q3 FY25 में कंपनी को ₹7.47 करोड़ का घाटा हुआ है, लेकिन जब हम पूरे नौ महीनों यानी 9MFY25 के आंकड़े देखें तो कंपनी ने ₹180.57 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है।

बड़े निवेशकों की भी पड़ी नजर

अब इस स्टॉक में सिर्फ छोटे रिटेल निवेशक ही नहीं, बल्कि विदेशी निवेशक भी दिलचस्पी ले रहे हैं। मार्च 2025 की तिमाही में FIIs ने इस कंपनी में 6.77 लाख शेयर खरीदे हैं।

कम कीमत, ज्यादा मुनाफा देने वाला स्टॉक

सबसे खास बात यह है कि यह स्टॉक अभी भी ₹20 से कम कीमत पर मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो निवेशक कम दाम में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं उनके लिए यह किसी मौके से कम नहीं है। Sindhu Trade Links Ltd एक ऐसा स्टॉक बनकर उभरा है जो दिखने में छोटा है, लेकिन रिटर्न देने में बड़े-बड़ों को पीछे छोड़ रहा है। ₹3,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप वाली यह स्मॉल कैप कंपनी आने वाले समय में और तेजी पकड़ सकती है।