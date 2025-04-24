Penny Stock: रफ्तार के घोड़े पर सवार यह ₹1 वाला ‘छोटू’ स्टॉक, बैक टू बैक लग रहा अपर सर्किट

scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: रफ्तार के घोड़े पर सवार यह ₹1 वाला ‘छोटू’ स्टॉक, बैक टू बैक लग रहा अपर सर्किट

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 24, 2025 18:24 IST

Penny Stock: शेयर बाजार आज जहां सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है वहीं दूसरी ओर एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 19 प्रतिशत से अधिक चढ़ चुका है। 

21, 22, 23 और आज 24 अप्रैल को भी 5% का अपर सर्किट लगा है। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक आज इस कंपनी के 1,36,24,557 (1.36 करोड़) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। जिस पेनी स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Murae Organisor Ltd.

Murae Organisor के बोर्ड मेंबर्स की आज मीटिंग हुई थी जिसमें बोर्ड मेंबर्स ने 1:2 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करने की मंजूरी दे दी है। 

Murae Organisor Stock Split

कंपनी ने बताया कि वो 1:2 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी। 

Murae Organisor Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 0.07 रुपये चढ़कर 1.58 रुपये पर बंद हुआ है। 

Murae Organisor Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 19 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 25 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Murae Organisor के बारे में 

मुराए ऑर्गनाइजर फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्युटिकल, आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट के निर्माण और फार्मा प्रोडक्ट के ट्रेडिंग के बिजनेस में है। यह फार्मा प्रोडक्ट आदि में कमीशन एजेंट के रूप में काम करती है। 

कंपनी प्रीमियम मवेशी चारा प्रदान करती है जो पशुधन के स्वास्थ्य और प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए तैयार किया जाता है, जबकि इसके फर्टिलाइजर और केमिकल फसल की पैदावार को अनुकूलित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 24, 2025