LIC ने इस कंपनी के बेचे शेयर, जानिए कहां की खरीदारी?

Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 16, 2024 07:21 IST

देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), अच्छे स्टॉक चुनने के लिए जानी जाती है। कंपनी न सिर्फ अपने इंश्योरेंस बिजनेस से कमाई करती है बल्कि स्टॉक में इन्वेस्मेंट के जरिए भी मुनाफा कमाती है। जिसके चलते बड़ी संख्या में निवेशक LIC के किसी स्टॉक को चुनने और एग्जिट पर ध्यान देते हैं। अब नई जानकारी सामने आई है, जिसके तहत LIC ने कई स्टॉक्स में हिस्सेदारी बेची है।

LIC ने शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कहा है कि उसने Vakrangee Ltd में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा कि उसने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को ओपन मार्केट बिक्री के जरिए 69,640,256 शेयर से घटाकर 47,815,583 शेयर कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी में हिस्सेदारी 6.42 प्रतिशत से घटकर 4.41 प्रतिशत पर आ गई है। ये बिक्री 81 के औसत भाव पर दिसंबर 2017 से अक्टूबर 2024 के बीच की गई है। 

वहीं इसी महीने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने जानकारी दी थी कि बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी को 4.05% से बढ़ाकर 7.10% कर दिया है, जैसा 5 अक्टूबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की गई थी। यह बढ़ोतरी 25.96 करोड़ इक्विटी शेयरों के आवंटन के बाद हुई, जो एक Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिए से की गई थी। इससे पहले पहले, LIC ने ओपन मार्केट बिक्री के जरिए से Mahanagar Gas में अपनी हिस्सेदारी को 2% कम किया था। इसके अलावा, LIC ने नवंबर 2021 से सितंबर 2024 के बीच Aurobindo Pharma में अपनी हिस्सेदारी को 5.01% से घटाकर 2.265% कर दिया।

सितंबर में LIC ने रेलवे PSU स्टॉक IRCTC में अपनी हिस्सेदारी को 7.278% से बढ़ाकर 9.298% कर दिया। Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिए पूंजी जुटाई जाती है जो भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए उपलब्ध है। यह कंपनियों को योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) को मौजूदा बाजार मूल्य की तुलना में छूट पर इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयरों में convertible securities जारी करने की अनुमति देता है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 16, 2024