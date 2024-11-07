scorecardresearch
Donald Trump: मोदी ने ट्रंप को फोन पर क्या कहा?

डोनाल्ड ट्रंप की अविश्वसनीय वापसी पर पूरी दुनिया से बधाई संदेश मिल रहे हैं। इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी और फिर बुधवार शाम को फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट किया

UPDATED: Nov 7, 2024 07:49 IST

डोनाल्ड ट्रंप की अविश्वसनीय वापसी पर पूरी दुनिया से बधाई संदेश मिल रहे हैं। इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी और फिर बुधवार शाम को फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट किया: “मेरे मित्र, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई। उन्हें उनकी ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। तकनीक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर साथ काम करने की उम्मीद है।”

सम्बंधित ख़बरें

सूत्रों के अनुसार, इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा, "आपसे पूरी दुनिया प्यार करती है। भारत एक महान देश है और आप एक अद्भुत नेता हैं।" ट्रंप ने यह भी कहा कि वह भारत और पीएम मोदी को सच्चा दोस्त मानते हैं। पीएम मोदी उन पहले वैश्विक नेताओं में से एक हैं, जिनसे ट्रंप ने अपनी जीत के बाद बातचीत की।

पीएम मोदी का एक्स पर संदेश

इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा: "मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई। जैसे आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत-अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए सहयोग को नए स्तर पर ले जाने की उम्मीद करता हूं। आइए मिलकर हमारे नागरिकों की भलाई और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें।"

ट्रंप ने तोड़ा 132 साल का रिकॉर्ड

रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहली बार ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने 132 साल बाद दोबारा वापसी की है। इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड ने 1885 से 1889 और फिर 1893 से 1897 तक सेवा दी थी। ट्रंप का पहला कार्यकाल 2016 से 2020 तक रहा। हालांकि, 2020 में वे जो बाइडेन से चुनाव हार गए थे।

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भी दी बधाई

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी ट्रंप को बधाई दी। उन्होंने सितंबर में ट्रंप के साथ हुई अपनी मुलाकात को याद करते हुए एक्स पर बधाई संदेश साझा किया। इस बैठक में उन्होंने यूक्रेन-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और रूस के खिलाफ संघर्ष के तरीकों पर चर्चा की थी।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप की ऐतिहासिक वापसी पर बधाई दी। उन्होंने लिखा: "प्रिय डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी के लिए बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी वापसी अमेरिका के लिए नई शुरुआत और इजरायल-अमेरिका के महान गठबंधन के लिए मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह बड़ी जीत है।"

