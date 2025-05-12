टाटा ग्रुप की इंवेस्टमेंट कंपनी Tata Investment Corporation Ltd ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। कंपनी का स्टॉक आज 3% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। आज कंपनी के 5,256 इक्विटी शेयरो में ट्रेड हुआ है।

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में डिविडेंड पर अपडेट दिया है। साथ ही कंपनी ने रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट के बारे में भी बताया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Tata Investment Dividend News

कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आगामी 1 जुलाई 2025 को डिविडेंड पर विचार करने के लिए मीटिंग करेंगे।

Tata Investment Dividend Record Date

कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि रिकॉर्ड डेट के रूप में मंगलवार 10 जून 2025 का दिन तय किया है। ध्यान दें कि रिकॉर्ड डेट के बाद बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होगी। इसलिए अगर आपको डिविडेंड का लाभ चाहिए तो 10 जून तक आपके पास शेयर होना चाहिए तभी आप डिविडेंड के लिए पात्र होंगे।

Tata Investment Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट बुधवार 2 जुलाई को या उससे बाद देना शुरू करेगी।

Tata Investment Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार जून 2024 में 28 रुपये का डिविडेंड, जून 2023 में 48 रुपये का डिविडेंड, जून 2022 में 55 रुपये का डिविडेंड, जून 2021 में 24 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2020 में 18 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Tata Investment Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 3.32% या 193 रुपये की तेजी के साथ 6005 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.84% या 223 रुपये चढ़कर 6,029 रुपये पर बंद हुआ।

Tata Investment Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉकक 2 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 11 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 178 प्रतिशत से अधिक, पिचले 3 साल में 339 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 776 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।