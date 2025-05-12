Defence Stocks: भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Hindustan Aeronautics Limited, Solar Industries India Limited, Astra Microwave Products Limited और Paras Defence and Space Technologies Limited के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। मूनाफावसूली के कारण इन डिफेंस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है।

सुबह 10:38 बजे तक के आंकड़े

Mazagon Dock Share Price

सुबह 10:38 बजे तक स्टॉक 0.34% टूटकर 2912 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर 10:26 बजे तक के डेटा के मुताबिक कंपनी के 3,28,240 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ था।

Hindustan Aeronautics Share Price

सुबह 10:38 बजे तक स्टॉक 1.09% टूटकर 4452 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर 10:26 बजे तक के डेटा के मुताबिक कंपनी के 56,618 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ था।

Solar Industries Share Price

सुबह 10:38 बजे तक स्टॉक 1.79% टूटकर 13,245 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर 10:26 बजे तक के डेटा के मुताबिक कंपनी के 15,444 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ था।

Astra Microwave Share Price

सुबह 10:38 बजे तक स्टॉक 2.27% टूटकर 862 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर 10:26 बजे तक के डेटा के मुताबिक कंपनी के 49,223 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ था।

Paras Defence Share Price

सुबह 10:38 बजे तक स्टॉक 5.12% टूटकर 1383 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर 10:26 बजे तक के डेटा के मुताबिक कंपनी के 1,20,753 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ था।

इन डिफेंस शेयरों में तेजी

एनएसई के आंकड़ो के मुताबिक सुबह 10:38 बजे तक डिफेंस शेयरों का हाल

शेयर बाजार बम-बम

सोमवार 10:47 बजे तक सेंसेक्स 2.72% या 2157.19 अंक चढ़कर 81,611.66 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई 2.78% या 666.95 अंक चढ़कर 24,674.95 अंक पर कारोबार कर रहा था। शेयर बाजार में यह तेजी अमेरिका-चीन ट्रेड डील समझौते पर बातचीत में प्रगति और भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर के चलते आई है।