आज 5% उछला सिगरेट बनाने वाली इस कंपनी का शेयर - Q2 में 128% बढ़ा है प्रॉफिट
शेयर दोपहर 2:03 बजे तक बीएसई पर 4.79% या 6.70 रुपये चढ़कर 146.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 140 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 146.50 रुपये को टच कर लिया है।
Elitecon International Share: सिगरेट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) के शेयरों में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है।
क्यों है ये स्टॉक में तेजी?
स्टॉक में तेजी के पीछे हेवी ट्रे़डिंग वॉल्यूम हो सकती है। बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक दोपहर 1:47 बजे तक कंपनी के 3,42,467 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।
इससे पहले अभी हाल ही में कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड दिया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर थी। वहीं कंपनी का Q2 रिजल्ट भी काफी अच्छी रहा है। इन सभी कारणों से आज शेयर में तेजी देखने को मिल रही है।
Elitecon International Q2 FY26 Results
एलीटकॉन् इंटरनेशनल (Elitecon International) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुधवार, 5 नवंबर 2025 को जुलाई से सितंबर 2025 तिमाही (दूसरी तिमाही) के नतीजे जारी किए।
कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 128% बढ़कर ₹20.19 करोड़ हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹8.84 करोड़ था।
कंपनी की मुख्य कारोबार से आय (Revenue from core operations) में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है और यह पांच गुना से ज्यादा बढ़कर ₹504.89 करोड़ पहुंच गई, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹79.13 करोड़ थी। यह आंकड़े कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के अनुसार जारी किए गए हैं।
Elitecon International Dividend
Q2 रिजल्ट के साथ-साथ कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान करते हुए 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.05 रुपये का डिविडेंड देने की जानकारी दी थी।