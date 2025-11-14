scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारबोनस शेयर और मजबूत Q2 रिजल्ट के बाद 52 Week High पर पहुंचा इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर! जारी है शानदार तेजी

बोनस शेयर और मजबूत Q2 रिजल्ट के बाद 52 Week High पर पहुंचा इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर! जारी है शानदार तेजी

शेयर में यह तेज मजबूत Q2 रिजल्ट के साथ-साथ बोनस शेयर जारी करने का ऐलान के कारण आई है। कंपनी का मार्केट कैप 2,877.41 करोड़ रुपये का है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 14, 2025 14:00 IST

GRM Overseas Share: बासमती चावल बेचने वाली कंपनी GRM Overseas Ltd का शेयर आज अपने फ्रेश 52 Week High पर पहुंच गया है। बीएसई पर आज स्टॉक 453.05 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 489 को टच कर लिया है जो इसका एक साल का उच्चतम स्तर भी है। 

शेयर में यह तेज मजबूत Q2 रिजल्ट के साथ-साथ बोनस शेयर जारी करने का ऐलान के कारण आई है। कंपनी का मार्केट कैप 2,877.41 करोड़ रुपये का है। फिलहाल दोपहर 1:56 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 4.75% या 21.40 रुपये चढ़कर 471.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.51% या 20.35 रुपये की तेजी के साथ 471.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Q2FY26 में 61% बढ़ा मुनाफा

GRM Overseas ने Q2FY26 के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 61% की सालाना वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹14.83 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ा है।

जुलाई-सितंबर तिमाही में, कंपनी ने ₹333.43 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया, जो उसकी मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और मार्जिन सुधार के कारण आया है। इस तिमाही में EBITDA मार्जिन 7.32% रहा। कंपनी ने FY2025 में कंसोलिडेटेड नेट सेल्स ₹1,348.19 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹61.24 करोड़ दर्ज किए थे।

बोनस शेयर जारी करने का ऐलान

GRM Overseas के बोर्ड ने 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दी है। इसका मतलब कंपनी हर 1 मौजूदा इक्विटी शेयर के बदले में 2 इक्विटी शेयर फ्री में बोनस के रूप में देगी। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके लिए रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं दी है। 

इससे पहले कंपनी ने जुलाई 2021 में बोनस शेयर दिया था।

GRM Overseas के मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा कि यह तिमाही हमारे लिए एक माइलस्टोन है, जिसमें हमने मजबूत वृद्धि और प्रॉफिटैबिलिटी हासिल की है, और साथ ही अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर के रूप में पुरस्कार दिया है। हमारे अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन में विस्तार, खासकर सऊदी अरब में हमारे प्रीमियम बासमती चावल ब्रांड का लॉन्च, हमारी ग्लोबल उपस्थिति और लॉन्ग टर्म विकास की संभावनाओं को मजबूत करता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 14, 2025